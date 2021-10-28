Разработчика фейковой "Дії" пригласили в Минцифру на работу

Разработчику фейковой "Дії" решили дать "шанс исправиться". Фото: https://t.me/zedigital

Хакеру, создавшему фейковое приложение "Дія", предложили стажировку в Министерстве цифровой трансформации.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров в Telegram.

"После сообщения о парне, создавшем фейковую копию "Дії", со мной связался Антон Геращенко. Ему понравилась идея о перевоспитании в IT. Он решил ее поддержать, организовав нам встречу", - написал Федоров.

Добавил, что у людей сформировался ложный образ хакеров. Мол, это "анархисты в маске Гая Фокса, которые хотят свергнуть какое-то мировое правительство и погрузить мир в неконтролируемый хаос".

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"Реальность же совсем другая. Передо мной сидел 21-летний парень. Немного застенчивый, но очень умный, начитанный. Уже успел поработать арбитражчиком, умеет программировать и сам собирает весь дизайн в Figma. Поэтому мы решили дать ему шанс исправиться. Он поработает у нас в суд над парой социально-значимых проектов, покажет себя", - отметил Федоров.

Одна из первых задач, которую должен выполнить хакер, это сделать много разного дизайна социальной рекламы с кампаниями за вакцинацию и против употребления молодежью алкоголя.

"Планируем потом их запускать. Назначим в Минцифре куратора, который будет контролировать работу. Попробуем направить его способности в нужное русло", - написал министр.

Приглашение на стажировку в министерство не освобождает мужчину от ответственности за преступление. Наказание он понесет, которое решит суд, подчеркнул Федоров.

21-летний житель Запорожья создал фейковое приложение "Дія", в котором можно было создать фальшивые цифровые документы - от паспорта до Covid-сертификата. Копия не имела ничего общего с официальным приложением, ведь у разработчика не было доступа ни к одному из госреестров. 27 октября правоохранители сообщили о задержании хакера.