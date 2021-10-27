Каждый 20-й Covid-сертификат в столичных аэропортах - поддельный

Пограничники осуществляют электронную проверку с помощью программного обеспечения SafeBorder. Фото: mvs.gov.ua

За прошедшие сутки в столичных аэропортах пограничники обнаружили 10 поддельных Covid-сертификатов. Из 7 тыс. документов, которые проверили за все время, каждый 20-й - фальшивый.

Для выявления граждан, пытающихся использовать подделки, с августа пограничники используют программное обеспечение SafeBorder, сообщают на портале МВД. Сканирование QR-кода занимает несколько секунд.

"За использование подложного документа - штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арест до шести месяцев, или ограничение свободы до двух лет", - говорится в сообщении.

С помощью программного обеспечения SafeBorder пограничники проверяют сертификаты вакцинации граждан, отрицательный результат тестирования или выздоровление от болезни.

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Сертификаты, отрицательные тесты на ковид, документы о недавно перенесенном коронавирусе проверяют полицейские, Госпотребслужба, Муниципальная охрана, центры контроля и профилактики болезней. Также контролировать наличие справок должны перевозчики. Если будут пускать в салоны, вагоны или в самолеты невакцинированных - будут составлять административные протоколы и выписывать штрафы.