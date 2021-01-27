Эпилепсии не было: женщина призналась, за что до смерти избила 4-летнюю дочь

В Хмельницкой области 34-летняя женщина жестоко избила 4-летнюю дочь. За жизнь ребенка боролись почти месяц. Фото: tsn.ua

34-летняя жительница с. Ходаковцы Хмельницкой области забила до смерти свою 4-летнюю дочь.

Призналась, что так наказывала дочь за ее плохое поведение, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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"Обидчица утверждает, что била маленькую во все части тела, в том числе по голове. Доказательств вины женщины собрано достаточно. Досудебное расследование завершено и дело направлено в Хмельницкий горрайонный суд", - рассказали в прокуратуре.

Если вину матери докажут - могут посадить на 10 лет.

Викторию без сознания привезли в областную больницу вечером 7 октября прошлого года. Была в глубокой коме, с ушибами внутренних органов и сломанной рукой. Тогда правоохранители в избиении ребенка заподозрили ее 34-летнюю мать. Та все обвинения отвергала. Мол, у дочки были приступы эпилепсии, при которых она так сильно побилась. Это опровергли медики и социальные работники. Выяснилось, что у ребенка никогда не было никаких приступов. Она несколько лет жила в приемной семье и только недавно родная мать через суд вернула себе девочку и ее старшую сестру. Вика умерла в реанимационном отделении 2 ноября.