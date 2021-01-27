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Ели со свалок: что известно о семье, из которой забрали детей
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В Харькове работники соцслужбы забрали в больницу троих детей - 2, 4 и 11 лет. Они жили с мамой и бабушкой голые, босые, среди тараканов и хлама.

Известно, что дети почти никогда не выходили на улицу, tsn.ua. Самая старшая 11-летняя девочка вообще не посещала школу.

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Известно, что дети почти никогда не выходили на улицу
Фото: hk.npu.gov.ua/
Женщина вместе со своей матерью уже со 10 лет тянут к своему жилью хлам
Женщина вместе со своей матерью уже со 10 лет тянут к своему жилью хлам

У матери 4 детей. Все они от разных мужчин. Одного малыша в прошлом году забрал родной отец. Дети все время сидят дома. По словам врачей, они полностью здоровы. Признаков отставания в развитии или заболеваний бригада не обнаружила. Дефицита веса также нет.

Местные жители до ужасного они привыкли уже давно. Женщина вместе со своей матерью уже 10 лет тянут к своему жилью хлам, а тот воняет на весь двор. По их словам, семья питается тем, что собирает на свалках. Хламом они забивают весь подъезд ходить невозможно.

После того как из квартиры забрали детей, приехали зоозащитники, чтобы забрать собак. Соседи сообщили, что их 4.

"Четвертого собаку не нашли. Там невозможно найти. Может, собака где-то лежит там. Вот трое живы, троих забрали. Это те, которые лаяли. Тараканов очень много. Они просто сыпались на голову. У собак отдельная комната была. Гора тоже полная мусора они ходили в туалет, производили свою потребность ", - рассказали зоозащитники.

Против женщины возбудили уголовное дело за злостное невыполнение родителями своих родительских обязанностей, говорят в полиции.

Знают о проблемной семье и в горсовете. Оправдываются, что пытались лишить мать родительских прав на старшую дочь. Но это дело еще в суде. Мать заседания игнорирует и домой никого не пускает.

"И сегодня в квартиру нас не допускали. Но мы вызвали ювенального прокурора, который принял решение о отнятии этих детей. Почему раньше не обратились к прокурору? Насколько я помню, мы обращались. Но прокуратура была не готова проводить такое отнятие. Потому что женщины были против ", - сообщила заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан.

Старшую девочку соцслужбы забрали раньше - дождались, когда она вышла на улицу. Сейчас в больницу доставили двух других детей. Поскольку найти их одежду в мусоре не смогли, к медикам они отправились просто завернутые в одеяло. Что с ними и их матерью будет дальше, будет решать суд.

В Харькове в одной из семей изъяли детей. Во время рейда сотрудники ювенальной превенции, соцслужб и патрульной полиции отправились в одну из семей, которая находилась на учете. В квартире они увидели тысячи тараканов. Комнаты по колено засыпаны вещами, мусором и всяким хламом.

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