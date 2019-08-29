Ели обои и завывали от голода: вынесли приговор матери, которая заперла детей в квартире

8 лет тюрьмы получила Владислава Трохимчук, которая заморила голодом сына и едва не убила дочь. Фото - Факты

Восемь лет тюрьмы получила 24-летняя Владислава Трохимчук, которая на 9 дней заперла детей в квартире. Такое решение принял Голосеевский райсуд Киева 29 августа.

1-летний сын Владиславы умер от голода, а 2-летняя дочь была крайне истощена. В это время женщина с новорожденной дочкой уехала жить к сожителю. Дети ели обои и даже собственные испражнения, по словам владельцев квартиры.

Прокуратура требовала пожизненного заключения для женщины за умышленное убийство. Однако осудили ее по другой статье - "оставление в опасности".

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Прокуратура считает такое наказание слишком мягким. Решение планируют обжаловать в апелляционном суде.

С 8 лет заключения, которые присудил суд, Трохимчук уже большую часть отбыла. Ведь от декабря 2016 находится в СИЗО, а этот срок по закону Савченко считается день за два.

Трагедия произошла в конце ноября 2016 года. 12-месячного Даниила и Анну, 2 года и 10 месяцев мать закрыла в комнате. Двери подперла креслом. Из еды было несколько конфет, пачка печенья и кукурузные палочки. Вернулась 6 декабря. Застала мертвого сына и истощенную дочь. Девочку в тяжелом состоянии доставили в больницу.