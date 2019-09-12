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четверг, 12 сентября 2019 12:58

Экспертами по делу Зайцевой-Дронова занялась полиция

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Экспертами по делу Зайцевой-Дронова занялась полиция
Елена Зайцева и Геннадий Дронов получили по 10 лет тюрьмы за аварию с шестью погибшими на ул. Сумской в ​​Харькове. Фото - ВВС

Харьковская полиция будет расследовать действия экспертов по делу о масштабной аварии на улице Сумской.

Добиться этого удалось через суд, сообщила представитель потерпевших Лариса Матвеева в Facebook.

"Подали заявление о возможном совершении преступления экспертами Харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз. Те, которые не могли установить состояние Зайцевой. Как и ожидалось, без постановления суда сведения в Единый реестр досудебных расследований никто вносить не собирался. Обратились в суд, получили решение, которым признали противозаконным подобное бездействие, обязали сведения в реестр внести", - написала Матвеева.

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Добавила, что до этих экспертов, а также автотехников по делу Елены Зайцевой и Геннадия Дронова было много вопросов как у стороны защиты Дронова, так и у потерпевших и их представителей.

Уголовным делом по экспертах Харьковского НИИ судебных экспертиз им. Н.С. Бокариуса занимается защитник Дронова Сергей Перепелица.

Елена Зайцева и Геннадий Дронов проходили обвиняемыми по делу о масштабной ДТП на улице Сумской. Оба получили по 10 лет тюрьмы. В апелляции водитель авто, которое раздавило 6 человек на тротуаре, просила 5 лет условного срока. Другой осужденный хотел, чтобы его оправдали, ведь виновным в аварии себя не считает.

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