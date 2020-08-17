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понедельник, 17 августа 2020 17:25

Эксперт исключил вероятность несчастного случая в пожаре авто "Схем"

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Эксперт исключил вероятность несчастного случая в пожаре авто &quot;Схем&quot;
Пожар начался с левого крыла, его причина - поджог, считают в ДСНС. Фото: facebook.com/mixailotkach

Причиной возгорания легковушки Kia Cerato, принадлежащей члену съемочной группы программы "Схемы: коррупция в деталях" Борису Мазуру, не могли быть короткое замыкание или неосторожность с огнем.

Зато имел место "занос постороннего источника зажигания", со ссылкой на отчет специалиста Государственной службы чрезвычайных ситуаций об осмотре места происшествия сообщает "Радио Свобода".

"Поскольку энергетическая сеть автомобиля не проходит в месте, где возникло возгорание, владелец оставил автомобиль закрытым, то такие возможные причины возникновения пожара, как короткое замыкание электрической сети и неосторожное обращение с огнем, не рассматриваются. Принимая во внимание свидетельства очевидцев, которые утверждают, что видели начало горения, а перед тем слышали громкий звук, похожий на взрыв, можем предположить, что пожар возник в результате занесения постороннего источника зажигания", - в частности, говорится в документе.

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Согласно отчету эксперта, пожар возник непосредственно в районе переднего левого крыла и распространился на моторный отсек авто. Такое экспертное заключение дал специалист ДСНС после проведения детального осмотра автомобиля и места пожара.

Около 00:30 в ночь на 17 августа во Броварах неизвестные подожгли автомобиль программы журналистских расследований "Схемы" - совместного проекта Радио Свобода и телеканала UA: Первый. Полиция Киевщины начала уголовное производство по факту пожара автомобиля работника СМИ.

Ранее, 8 августа, журналист "Схем" Михаил Ткач сообщил, что обнаружил у себя дома признаки прослушивающего устройства. Впоследствии в полиции сообщили, что открыли производство по статье "Нарушение неприкосновенности частной жизни".

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