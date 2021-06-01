Двое подопечных интерната умерли от ОРВИ

В Одесской области произошло массовое заражение жителей интерната. Фото: pexels.com

В Одесской области двое подопечных психоневрологического дома-интерната умерли от острой респираторной вирусной инфекции.

На прошлой неделе обнаружили групповую заболеваемость ОРВИ среди подопечных Великорыбальского психоневрологического дома-интерната Саратского района. Всего заболели 11 человек, из которых двое умерли, сообщили в Одесском областном лабораторном центре МОЗ Украины.

"Проведено вирусологическое обследование больных и контактных лиц. По результатам обследования больных в двух случаях выявлено метапневмовирус, в девяти - парагрипп третьего типа. От контактных лиц в двух случаях выделено коронавирус Covid-19", - сообщили в центре.

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Установили медицинское наблюдение за подопечными и персоналом заведения, провели дезинфекцию во всех помещениях учреждения, усилили санитарно-гигиенический и противоэпидемический режимы.

В восточной китайской провинции Цзянсу впервые птичьим гриппом H10N3 заразился человек. Об этом сообщило издание Reuters со ссылкой на Национальную комиссию здравоохранения Китая.