Двое мужчин похитили прохожего ради развлечения

На Львовщине двое мужчин имитировали похищение случайного прохожего.

Злоумышленники сделали это, чтобы развлечься, сообщили в прессслужбе полиции Львовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ревнивец с сообщником похитили и убили любовника жены

Фото: facebook.com/MVS.LVIV

"Сегодня, 3 декабря, в 8:20 на оперативную линию 102 поступило сообщение от 67-летней жительницы города Дрогобыч о том, что на улице Шевченко в райцентре неизвестный мужчина, применив насилие, поместил прохожего в багажник легкового автомобиля серого цвета и уехал в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

Правоохранителивыяснили, что похитители движутся на автомобиле BMW. Его быстро разыскали в одном из сел Пустомытовского района. В багажнике был потерпевший. В салоне авто было двое угонщиков. Все - жители Дрогобыча, двое 18-летних и 1 в возрасте 25 лет.

Женщине, которая стала очевидицей события и позвонила в полицию, врачи оказали медицинскую помощь, поскольку от полученного стресса у нее ухудшилось самочувствие.

В полиции открыли уголовное производство за хулиганство. Мужчинам грозит до 5 лет лишения свободы. Следствие продолжается.

В Сумах на ул. Роменской мужчина силой посадил в машину бывшую любовницу и уехал в неизвестном направлении. Женщина была без верхней одежды и босая. Она кричала, плакала и звала на помощь. Очевидцы вызвали правоохранителей.