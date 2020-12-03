Двое мужчин похитили прохожего ради развлечения

На Львовщине двое мужчин имитировали похищение случайного прохожего.
Злоумышленники сделали это, чтобы развлечься, сообщили в прессслужбе полиции Львовской области.
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"Сегодня, 3 декабря, в 8:20 на оперативную линию 102 поступило сообщение от 67-летней жительницы города Дрогобыч о том, что на улице Шевченко в райцентре неизвестный мужчина, применив насилие, поместил прохожего в багажник легкового автомобиля серого цвета и уехал в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.
Правоохранителивыяснили, что похитители движутся на автомобиле BMW. Его быстро разыскали в одном из сел Пустомытовского района. В багажнике был потерпевший. В салоне авто было двое угонщиков. Все - жители Дрогобыча, двое 18-летних и 1 в возрасте 25 лет.
Женщине, которая стала очевидицей события и позвонила в полицию, врачи оказали медицинскую помощь, поскольку от полученного стресса у нее ухудшилось самочувствие.
В полиции открыли уголовное производство за хулиганство. Мужчинам грозит до 5 лет лишения свободы. Следствие продолжается.
В Сумах на ул. Роменской мужчина силой посадил в машину бывшую любовницу и уехал в неизвестном направлении. Женщина была без верхней одежды и босая. Она кричала, плакала и звала на помощь. Очевидцы вызвали правоохранителей.
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