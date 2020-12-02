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среда, 02 декабря 2020 10:31

Сопротивлялась, кричала и звала на помощь: раздетую и босую женщину похитил бывший любовник

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Сопротивлялась, кричала и звала на помощь: раздетую и босую женщину похитил бывший любовник
В Сумах пьяный 32-летний мужчина похитил бывшую. Фото: скриншот с видео

В Сумах на ул. Роменской мужчина силой посадил в машину бывшую любовницу и уехал в неизвестном направлении. Женщина была без верхней одежды и босая. Она кричала, плакала и звала на помощь.

Очевидцы вызвали правоохранителей, сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.

"Также очевидец события сообщила цвет транспортного средства и несколько символов государственного номерного знака. Через полчаса, отрабатывая территорию гаражного кооператива на ул. Героев Крут, полицейские обнаружили автомобиль Nissan Qashqai, похожий по ориентировке. Водитель, увидев служебное транспортное средство, резко изменил направление движения, в нескольких сотнях метров остановился и вышел из машины. В салоне патрульные обнаружили 29-летнюю женщину, которая подтвердила, что именно этот человек силой посадил ее в автомобиль", - сказано в сообщении.

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32-летний водитель был пьян. Но категорически отказался от осмотра как на месте остановки, так и в больнице. Патрульные выяснили, что в течение года мужчина неоднократно садился за руль в нетрезвом состоянии, за что был лишен прав на 10 лет. На него составили админпротокол.

С похищением женщины будут разбираться следователи. Мужчина свой поступок объяснил просто: поссорился с любимой и хотел поговорить. Теперь ему грозит до 3 лет тюрьмы.

Киевлянку 44-летнюю Елену Лесовую похитил бывший муж. Он назначил ей встречу якобы для разговора о ремонте. Однако после того, как она приехала, вместе с другом избил ее и повез в лес. Там перерезал ей горло и выбросил в яму. С места преступления подозреваемые уехали на авто потерпевшей.

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02
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