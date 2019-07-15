Душил и раздевал: насильник напал на 13-летнюю девушку

В Одесской области 57-летний мужчина напал среди бела дня на 13-летнюю девочку и хотел изнасиловать. Фото - Униан

В Одесской области 57-летний мужчина напал среди бела дня на 13-летнюю девочку.

Заметил несовершеннолетнего, когда она шла домой. Спрятался в лесополосе у дороги, а когда и приблизилась, схватил и затащил в чащу. Там ребенка душил, пытался раздеть и изнасиловать, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Девочке удалось вырваться и убежать. Прибежав домой, она рассказала обо всем матери, а та сразу же обратилась в полицию. Уже через несколько часов по приметам, которая назвала потерпевшая, полицейские задержали подозреваемого на одной из улиц города. Мужчина, который оказался 57-летним ранее судимым жителем соседнего села, признался в своих преступных намерениях относительно малолетней", - сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовные производства. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В селе Миролюбовка Пятихатского района Днепропетровской нашли тело 13-летней Инны Дубик. Была изнасилована и убита. Девочка исчезла днем ​​23 июня. Пошла в магазин и не вернулась. По подозрению в преступлении задержали 24-летнего ранее судимого мужчину.