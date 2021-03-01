В понедельник утром, 1 марта, народный депутат Александр Дубинский попал в ДТП на автодороге вблизи города Стрый Львовской области.
Он не справился с управлением Toyota и выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим автомобилем, пишет "Слово і діло" , ссылаясь на источники в правоохранительных органах.
Водитель и пассажир автомобиля Jeep получили телесные повреждения, пострадавших доставили в больницу. Их диагноз устанавливается.
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11 января США ввели индивидуальные ограничения, в частности против Дубинского.
Американский видеохостинг YouTube заблокировал канал Дубинского.
1 февраля парламентская фракция "Слуга народа" проголосовала за исключение нардепа из своих рядов.
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