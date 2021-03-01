Авария с участием нардепа произошла в 6:20. Фото: Facebook-страница Александр Дубинский

В понедельник утром, 1 марта, народный депутат Александр Дубинский попал в ДТП на автодороге вблизи города Стрый Львовской области.

Он не справился с управлением Toyota и выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим автомобилем, пишет "Слово і діло" , ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Водитель и пассажир автомобиля Jeep получили телесные повреждения, пострадавших доставили в больницу. Их диагноз устанавливается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что ни день, то штраф: Дубинский опять нарушил ПДД

11 января США ввели индивидуальные ограничения, в частности против Дубинского. Американский видеохостинг YouTube заблокировал канал Дубинского. 1 февраля парламентская фракция "Слуга народа" проголосовала за исключение нардепа из своих рядов.