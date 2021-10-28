ДТП в Харькове: суд избрал водителю Infiniti меру пресечения

Харьковский после ДТП назывался другим именем и вел себя дерзко. Фото: скриншот

Суд избрал меру пресечения в виде 60 суток содержания под стражей водителю Infiniti 16-летнему Николаю Харьковскому, которого обвиняют в совершении смертельного ДТП.

Такое решение без права внесения залога 28 октября принял Киевский районный суд Харькова. По словам прокурора, Харьковский после ДТП назывался другим именем, указал чужой адрес и пытался покинуть больницу. В туалете позвонил в полицию и сказал, что автомобиль угнали.

Адвокат Харьковского Инна Данилова просила суд отпустить подростка под круглосуточный домашний арест. Она утверждает, что он помнит удар во время ДТП, но не помнит, был ли за рулем.

В случае доказательства вины Харьковскому грозит наказание от трех до восьми лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет или без такового.

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Авария в Харькове произошла на перекрестке проспекта Гагарина и ул. Одесская вечером 26 октября. Водитель Infiniti на бешеной скорости ехал на красный свет, после чего врезался в Chevrolet. Последний автомобиль двигался на разрешенный сигнал светофора. Авто разорвало на части. Водитель Chevrolet погиб на месте. Травмы получили три пассажира Infiniti и водитель. Их госпитализировали. Infiniti принадлежала матери Харьковского. Скорость машины превышала 100 км/ч. Мать задержанного живет в Германии, на следующей неделе прилетит в Харьков. Ранее подросток уже имел проблемы с законом. В июле Харьковского приговорили к двум годам условно за нанесение телесных повреждений средней степени тяжести.