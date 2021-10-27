ДТП в Харькове: отец задержанного подростка "нашел" виновных

Харьковский не уверен, что его сын был за рулем. Фото: t.me/kharkiv_1654

Отец виновника смертельного ДТП в Харькове заявляет, что 16-летний Николай Харьковский не виновен и называет произошедшее "спланированной акцией".

Михаил Харьковский не уверен, что его сын был за рулем Infiniti, пишет Kharkiv Today. Мужчина заявляет, что его сына "хотят сделать преступником".

"Вся информация, выложенная в информационной среде, направлена на то, чтобы сделать из Коли преступника. В машине было еще три человека, и один из них был за рулем. Никто не захотел его привлекать или искать. Сын с места происшествия никуда не делся. Меня переполняют эмоции, я ни в коем случае не оправдываю никого, совершено страшное преступление. Ничего не наводит на мысль, что это все спланированная акция? У него пробита голова, в которой ужасная дырка", - рассказал он изданию.

На вопрос, кому принадлежит элитное авто, Харьковский-старший отказался отвечать. Отец задержанного также не говорит, виделся ли с сыном после ДТП.

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Авария в Харькове произошла на перекрестке проспекта Гагарина и ул. Одесская вечером 26 октября. Водитель Infiniti на бешеной скорости ехал на красный свет, после чего врезался в Chevrolet. Последний автомобиль двигался на разрешенный сигнал светофора. Авто разорвало на части. Водитель Chevrolet погиб на месте. Травмы получили три пассажира Infiniti и водитель. Их госпитализировали. Infiniti принадлежала матери Харьковского. Скорость машины превышала 100 км/ч.