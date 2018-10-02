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вторник, 02 октября 2018 17:23

ДТП в Харькове: куда сбежал ключевой свидетель

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ДТП в Харькове: куда сбежал ключевой свидетель
Врач-нарколог Елена Федирко, которая первой осматривала Зайцеву, сбежала на неподконтрольную территорию. Фото - 5 канал

Сегодня, 2 октября, в Киевском райсуде Харькова слушали дело о масштабной аварии на ул. Сумской.

В ходе заседания стало окончательно известно, что врач-нарколог Елена Федирко сбежала на неподконтрольную Украине территорию. Об этом сообщила Государственная миграционная служба в ответ на запрос.

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Федирко является ключевым свидетелем в деле. Именно она первой осматривала обвиняемого в ДТП Елену Зайцеву и установила, что та была под действием опиатов.

Следующее заседание назначено на 9 октября.

Сын Елены Федирко Дмитрий подозревается в злоупотреблении влиянием. Следствие установило, что он за деньги выдавал "чистые" справки за подписью матери водителям, которых поймали на нетрезвом вождении.

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