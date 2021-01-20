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среда, 20 января 2021 08:20

ДТП с военными на Яворовском полигоне: что известно о состоянии пострадавших

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ДТП с военными на Яворовском полигоне: что известно о состоянии пострадавших
Двоих военных должны оперировать Фото: Скріншот з відео

Состояние военных, попавших в ДТП на Яворовском полигоне, остается средней тяжести.

У пяти пострадавших врачи диагностировали переломы и ушибы, пишет tsn.ua.

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Сейчас двоих военных должны оперировать.

Известно, что удар был такой силы, что кабину автомобиля совершенно изувечило, а пассажиров с кузова просто разбросало.

На Яворовском полигоне во Львовской области перевернулся КРАЗ, перевозивший 29 контрактников. Из-за скользкой дороги водитель не справился с управлением, вылетел в кювет и врезался в дерево.

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