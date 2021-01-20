ДТП с военными на Яворовском полигоне: что известно о состоянии пострадавших

Состояние военных, попавших в ДТП на Яворовском полигоне, остается средней тяжести.
У пяти пострадавших врачи диагностировали переломы и ушибы, пишет tsn.ua.
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Сейчас двоих военных должны оперировать.
Известно, что удар был такой силы, что кабину автомобиля совершенно изувечило, а пассажиров с кузова просто разбросало.
На Яворовском полигоне во Львовской области перевернулся КРАЗ, перевозивший 29 контрактников. Из-за скользкой дороги водитель не справился с управлением, вылетел в кювет и врезался в дерево.
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