ДТП с военными на Яворовском полигоне: что известно о состоянии пострадавших

Двоих военных должны оперировать Фото: Скріншот з відео

Состояние военных, попавших в ДТП на Яворовском полигоне, остается средней тяжести.

У пяти пострадавших врачи диагностировали переломы и ушибы, пишет tsn.ua.

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Сейчас двоих военных должны оперировать.

Известно, что удар был такой силы, что кабину автомобиля совершенно изувечило, а пассажиров с кузова просто разбросало.

На Яворовском полигоне во Львовской области перевернулся КРАЗ, перевозивший 29 контрактников. Из-за скользкой дороги водитель не справился с управлением, вылетел в кювет и врезался в дерево.