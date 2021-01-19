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вторник, 19 января 2021 22:15

На Яворивском полигоне перекинулось авто с военными: есть пострадавшие

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На Яворивском полигоне перекинулось авто с военными: есть пострадавшие
Удар был такой силы, что пассажиров разбросало с кузова. Фото: Скриншот с видео

На Яворивском полигоне во Львовской области перевернулся КРАЗ, перевозивший 29 контрактников.

5 военных госпитализировали с многочисленными переломами. Об этом сообщает ТСН.

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От удара кабину автомобиля изувечило, а пассажиров из кузова просто разбросало. Состояние госпитализированных бойцов средней тяжести, их готовят к операциям.

По предварительной информации, авто, уступая место попутной машине, задело колесом обочину. Из-за скользкой дороги водитель не справился с управлением, вылетел в кювет и врезался в дерево.

Во вторник, 19 января, на ул. Генерала Алмазова в Киеве произошла очередная ДТП с участием пешехода. Автомобиль Mitsubishi сбил женщину на регулируемом пешеходном переходе.

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