На Яворивском полигоне перекинулось авто с военными: есть пострадавшие

На Яворивском полигоне во Львовской области перевернулся КРАЗ, перевозивший 29 контрактников.
5 военных госпитализировали с многочисленными переломами. Об этом сообщает ТСН.
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От удара кабину автомобиля изувечило, а пассажиров из кузова просто разбросало. Состояние госпитализированных бойцов средней тяжести, их готовят к операциям.
По предварительной информации, авто, уступая место попутной машине, задело колесом обочину. Из-за скользкой дороги водитель не справился с управлением, вылетел в кювет и врезался в дерево.
Во вторник, 19 января, на ул. Генерала Алмазова в Киеве произошла очередная ДТП с участием пешехода. Автомобиль Mitsubishi сбил женщину на регулируемом пешеходном переходе.
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