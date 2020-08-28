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пятница, 28 августа 2020 12:51

ДТП с участием грузовика: пострадали дети

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ДТП с участием грузовика: пострадали дети
ДТП с участием грузовика: пострадали дети. Фото: www.ukrinform.ua

В Николаевской области, возле села Благодатное, произошла авария с участием грузовика и легковушки. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Николаевской области.

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Травмы различной тяжести получили дети 7, 12, 15 и 17 лет. Также пострадал 39-летний пассажир легковушки. 33-летний водитель от медицинской помощи отказался. Водитель грузовика не травмировался.

Полицейские возбудили уголовное дело о нарушении Правил безопасности дорожного движения. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

ДТП на трассе Киев – Чоп с участием иностранца. 26 августа на трассе Киев – Чоп, вблизи села Тухолька Сколевского района Львовской области, произошло ДТП с участием иностранца. В результате аварии травмированы 5 человек.

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Дата
28
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