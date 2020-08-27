ДТП на трассе Киев – Чоп с участием иностранца: есть пострадавшие

ДТП на Львовщине с участием иностранца Фото: lv.npu.gov.ua

26 августа на трассе Киев – Чоп, вблизи села Тухолька Сколевского района Львовской области, произошло ДТП с участием иностранца. В результате аварии травмированы 5 человек.

Как сообщает департамент по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации, 37-летний водитель автомобиля Mercedes Benz, гражданин Турции, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mercedes Sprinter.

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В полиции Львовской области сообщили, что за рулем микроавтобуса находился 33-летний житель с. Бережонка Черновицкой области.

"С травмами, полученными в результате ДТП, водителя легковушки и его 52-летнюю жену госпитализировали в больницу. Телесные повреждения получили еще трое пассажиров микроавтобуса в возрасте 19, 20 и 29 лет, жители Черновицкой области".

Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

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