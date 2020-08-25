Смертельное ДТП в Киевской области: легковушка врезалась в забор

В городе Березань Киевской области в ночь на 25 августа произошло смертельное ДТП. Автомобиль Chevrolet Lacetti влетел в забор. В результате столкновения 2 человека погибли, 3 пострадали.
Об этом сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС в Киевской области.
"К месту вызова были направлены дежурные 24-й Государственной пожарно-спасательной части. В результате проведения спасательных работ были деблокированы 2 погибших и 3 пострадавших", - говорится в сообщении.
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