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вторник, 25 августа 2020 14:55

Смертельное ДТП в Киевской области: легковушка врезалась в забор

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Смертельное ДТП в Киевской области: легковушка врезалась в забор
Вследствие ДТП 2 человека погибли. Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Киевской области

В городе Березань Киевской области в ночь на 25 августа произошло смертельное ДТП. Автомобиль Chevrolet Lacetti влетел в забор. В результате столкновения 2 человека погибли, 3 пострадали.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС в Киевской области.

"К месту вызова были направлены дежурные 24-й Государственной пожарно-спасательной части. В результате проведения спасательных работ были деблокированы 2 погибших и 3 пострадавших", - говорится в сообщении.

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В Киеве пьяный водитель мусоровоза сбил мать с двухлетним ребенком. В результате ДТП женщина погибла, а мальчика госпитализировали.

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