Смертельное ДТП в Киевской области: легковушка врезалась в забор

Вследствие ДТП 2 человека погибли. Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Киевской области

В городе Березань Киевской области в ночь на 25 августа произошло смертельное ДТП. Автомобиль Chevrolet Lacetti влетел в забор. В результате столкновения 2 человека погибли, 3 пострадали.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС в Киевской области.



"К месту вызова были направлены дежурные 24-й Государственной пожарно-спасательной части. В результате проведения спасательных работ были деблокированы 2 погибших и 3 пострадавших", - говорится в сообщении.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина и женщина погибли во время смертельного обгона

В Киеве пьяный водитель мусоровоза сбил мать с двухлетним ребенком. В результате ДТП женщина погибла, а мальчика госпитализировали.