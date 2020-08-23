Страшное ДТП в Киеве: Пьяный водитель насмерть сбил женщину с маленьким ребенком

Пьяный водитель мусоровоза сбил мать с двухлетним ребенком. Фото: dtp.kiev.ua

В Киеве пьяный водитель мусоровоза сбил мать с двухлетним ребенком. В результате ДТП женщина погибла, а мальчика госпитализировали.

Авария произошла на улице Флоренции около 14:00, сообщает dtp.kiev.ua.Мать погибла на месте аварии. У ребенка травма головы.

Мальчика госпитализировали. Уровень содержания алкоголя в крови водителя составил 1,91 промилле. Он задержан. Отмечается, что женщина не могла передвигаться по тротуару из-за припаркованных на нем с нарушением автомобилей.

Следствие продолжается.

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