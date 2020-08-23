Страшное ДТП в Киеве: Пьяный водитель насмерть сбил женщину с маленьким ребенком

В Киеве пьяный водитель мусоровоза сбил мать с двухлетним ребенком. В результате ДТП женщина погибла, а мальчика госпитализировали.
Авария произошла на улице Флоренции около 14:00, сообщает dtp.kiev.ua.Мать погибла на месте аварии. У ребенка травма головы.
Мальчика госпитализировали. Уровень содержания алкоголя в крови водителя составил 1,91 промилле. Он задержан. Отмечается, что женщина не могла передвигаться по тротуару из-за припаркованных на нем с нарушением автомобилей.
Следствие продолжается.
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В субботу, 22 августа, в селе Шипинцы Кицманского района Черновицкой области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. 30-летняя пассажирка "Toyota Avensis" погибла на месте происшествия.
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