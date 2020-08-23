Страшное ДТП в Киеве: Пьяный водитель насмерть сбил женщину с маленьким ребенком

 
Ексклюзивы
1/5
Доллар, латте и бутылка пива: что можно купить на 29 грн
Доллар, латте и бутылка пива: что можно купить на 29 грн
Просмотров: 450
Независимость - это отсутствие ностальгии по оккупационным режимам
Независимость - это отсутствие ностальгии по оккупационным режимам
Просмотров: 135
Независимость - это возможность избежать голода и потерь на войне
Независимость - это возможность избежать голода и потерь на войне
Просмотров: 135
Независимость - это свобода каждого человека
Независимость - это свобода каждого человека
Просмотров: 90
Независимость – это добровольцы и Донецкий аэропорт
Независимость – это добровольцы и Донецкий аэропорт
Просмотров: 261
Независимость - это закаленная в боях армия
Независимость - это закаленная в боях армия
Просмотров: 648
Независимость - это собственный путь развития и ощущение свободы
Независимость - это собственный путь развития и ощущение свободы
Просмотров: 108
"Будет меньше независимых депутатов" - эксперт оценила новое избирательное законодательство
"Будет меньше независимых депутатов" - эксперт оценила новое избирательное законодательство
Просмотров: 270
Независимость – это достоинство
Независимость – это достоинство
Просмотров: 198
Независимость – это моя гордость и моя боль
Независимость – это моя гордость и моя боль
Просмотров: 396
Фото
Все фото
8
3
5
4
6
52-летнего мужчину поймали на развращении ребенка
52-летнего мужчину поймали на развращении ребенка
В центре погиб 30-летний мужчина
В центре погиб 30-летний мужчина
Работник автосервиса с гранатой взял в заложники полицейского
Работник автосервиса с гранатой взял в заложники полицейского
Мужчину разорвало взрывом в собственном доме
Мужчину разорвало взрывом в собственном доме
В Калифорнии огромные пожары вспыхнули с новой силой. Фото и видео
В Калифорнии огромные пожары вспыхнули с новой силой. Фото и видео
Видео
Все видео
Ау, СБУ, Нацсовет? Мураевский телеканал пробил дно антиукраинским роликом
Ау, СБУ, Нацсовет? Мураевский телеканал пробил дно антиукраинским роликом
В столице произошла авария - подозревают сына чиновника
В столице произошла авария - подозревают сына чиновника
Мужчина бросался с ножом на родных и повесился у них на глазах
Мужчина бросался с ножом на родных и повесился у них на глазах
Задержанный за домашнее насилие мужчина признался в убийствах двух друзей
Задержанный за домашнее насилие мужчина признался в убийствах двух друзей
В Киеве задержали иностранца-поджигателя машин
В Киеве задержали иностранца-поджигателя машин
Интервью
1/5
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 1566
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
2 Просмотров: 6282
Почему растет количество больных на Сovid-19 - обьясняет инфекционист
Почему растет количество больных на Сovid-19 - обьясняет инфекционист
Просмотров: 2178
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
1 Просмотров: 2583
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Просмотров: 1575
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
23 августа 2020
Просмотров: 297
Прославився
Відколи нардеп Віктор Медведчук судиться з істориком Вахтангом Кіпіані, книжку останнього "Справа Василя Стуса" важко дістати. В інтернет-магазинах ...
понедельник, 24 августа 2020 02:52

Страшное ДТП в Киеве: Пьяный водитель насмерть сбил женщину с маленьким ребенком

  Комментировать
Страшное ДТП в Киеве: Пьяный водитель насмерть сбил женщину с маленьким ребенком
Пьяный водитель мусоровоза сбил мать с двухлетним ребенком. Фото: dtp.kiev.ua

В Киеве пьяный водитель мусоровоза сбил мать с двухлетним ребенком. В результате ДТП женщина погибла, а мальчика госпитализировали.

Авария произошла на улице Флоренции около 14:00, сообщает dtp.kiev.ua.Мать погибла на месте аварии. У ребенка травма головы.

Мальчика госпитализировали. Уровень содержания алкоголя в крови водителя составил 1,91 промилле. Он задержан. Отмечается, что женщина не могла передвигаться по тротуару из-за припаркованных на нем с нарушением автомобилей.

Следствие продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В столкновении грузовика и легковушки погибли 2 детей и взрослый: первые подробности


В субботу, 22 августа, в селе Шипинцы Кицманского района Черновицкой области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. 30-летняя пассажирка "Toyota Avensis" погибла на месте происшествия.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Страшное ДТП в Киеве: Пьяный водитель насмерть сбил женщину с маленьким ребенком». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Возле Донецка рухнул российский самолет: 170 человек погибли
Возле Донецка рухнул российский самолет: 170 человек погибли
 Просмотров: 33301
Молодая и горячая: откровенные фото сексуальной теннисистки
Молодая и горячая: откровенные фото сексуальной теннисистки
9
 Просмотров: 29772
Ау, СБУ, Нацсовет? Мураевский телеканал пробил дно антиукраинским роликом
Ау, СБУ, Нацсовет? Мураевский телеканал пробил дно антиукраинским роликом
 1 Просмотров: 8946
Молю Бога, чтобы не возродили уничтоженный Коломойским &quot;Днепр&quot; – мэр Филатов
Молю Бога, чтобы не возродили уничтоженный Коломойским "Днепр" – мэр Филатов Просмотров: 6660
Гороскоп на 22-23 августа: как удачно провести предпоследние выходные лета
Гороскоп на 22-23 августа: как удачно провести предпоследние выходные лета
 Просмотров: 6444
Происшествия
Сгорела церковь XVIII века
Сгорела церковь XVIII века Просмотров: 72
52-летнего мужчину поймали на развращении ребенка
52-летнего мужчину поймали на развращении ребенка
8
 Просмотров: 846
Ау, СБУ, Нацсовет? Мураевский телеканал пробил дно антиукраинским роликом
Ау, СБУ, Нацсовет? Мураевский телеканал пробил дно антиукраинским роликом
 1 Просмотров: 8946
Нашли тела пропавших 7-летних товарищей
Нашли тела пропавших 7-летних товарищей Просмотров: 2610
В Минске нашли повешенным участника протестов. Следователи заявили, что травм не выявили
В Минске нашли повешенным участника протестов. Следователи заявили, что травм не выявили Просмотров: 477
Больше всего комментируют
7
На месте Лукашенко я бы провел новые выборы - Зеленский
4
Будьте серьезнее, иначе произойдет как в Италии - Зеленский обратился к украинцам
3
Лукашенко уверяет белорусов, что 60% фотографий с травмами протестующих – постановочные кадры
2
Лукашенко разрешил военным без предупреждения отвечать на внешнюю агрессию
2
В КНР одобрили испытания вакцины от коронавируса на основе клеток насекомых
Голосов: 2775
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua