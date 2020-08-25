Мужчина и женщина погибли во время смертельного обгона

На трассе Кривой Рог - Кропивницкий Toyota Hiluх в лоб столкнулась с грузовиком. Погиб водитель и пассажирка иномарки, 9-летний мальчик - покалечился. Фото: facebook.com/PoliceDniproRegion

На трассе Кривой Рог - Кропивницкий в Днепропетровской области произошло смертельное ДТП.

38-летний водитель автомобиля Toyota Hiluх решил совершить обгон, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик DAF. Погиб вместе с 27-летней пассажиркой. Также травмы получил 9-летний мальчик. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"После столкновения автомобиль в неуправляемом состоянии столкнулся с электроопорой и перевернулся", - рассказали в полиции.

Следователи открыли уголовное производство. Устанавливают все обстоятельства аварии.

В Полтавской области столкнулись грузовик MAN и легковушка Volvo S60. В результате погибли дети 2 и 4 лет и 30-летний водитель последнего. Еще 3 человека попали в больницу.