ДТП с Трухиным: ГБР не назначало экспертизу видеозаписи

Государственное бюро расследований не назначало экспертизу видеозаписи после ДТП с народным депутатом Александром Трухиным, обнародованной "Украинской правдой".
Видеозапись приобщена к материалам уголовного производства, сообщили в ГБР по запросу "Укринформа".
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"Видеозапись, обнародованная 01.02.2022 года на вебсайте "Украинской правды", осмотрена и приобщена к материалам уголовного производства. Экспертизу по указанной видеозаписи не назначали", - отметили в бюро.
Зафиксированные на видео разговоры и высказывания отдельных лиц не являются предметом исследования по уголовному производству, которое расследует Государственное бюро расследований, добавили в ведомстве.
1 февраля журналисты опубликовали видео, на котором Александр Трухин в августе 2021 года пытался покинуть место ДТП, подкупить полицейских, обещал поговорить с министром внутренних дел Денисом Монастырским.
Национальная полиция до последнего не передавала Государственному бюро расследований записи с видеорегистраторов полицейских, находившихся на месте ДТП с участием народного депутата от "Слуга народа" Александра Трухина, заявил директор ГБР Алексей Сухачев.
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