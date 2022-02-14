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понедельник, 14 февраля 2022 12:18

ДТП с Трухиным: ГБР не назначало экспертизу видеозаписи

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ДТП с Трухиным: ГБР не назначало экспертизу видеозаписи
Камеры наблюдения зафиксировали за рулем авто нардепа Александра Трухина человека в красной одежде. Фото: dbr.gov.ua

Государственное бюро расследований не назначало экспертизу видеозаписи после ДТП с народным депутатом Александром Трухиным, обнародованной "Украинской правдой".

Видеозапись приобщена к материалам уголовного производства, сообщили в ГБР по запросу "Укринформа".

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"Видеозапись, обнародованная 01.02.2022 года на вебсайте "Украинской правды", осмотрена и приобщена к материалам уголовного производства. Экспертизу по указанной видеозаписи не назначали", - отметили в бюро.

Зафиксированные на видео разговоры и высказывания отдельных лиц не являются предметом исследования по уголовному производству, которое расследует Государственное бюро расследований, добавили в ведомстве.

1 февраля журналисты опубликовали видео, на котором Александр Трухин в августе 2021 года пытался покинуть место ДТП, подкупить полицейских, обещал поговорить с министром внутренних дел Денисом Монастырским.

Национальная полиция до последнего не передавала Государственному бюро расследований записи с видеорегистраторов полицейских, находившихся на месте ДТП с участием народного депутата от "Слуга народа" Александра Трухина, заявил директор ГБР Алексей Сухачев.

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