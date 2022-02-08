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вторник, 08 февраля 2022 12:33

Скандал с Трухиным: "слуг" заподозрили в "отмазывании" нардепа

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Скандал с Трухиным: &quot;слуг&quot; заподозрили в &quot;отмазывании&quot; нардепа
Камеры наблюдения зафиксировали за рулем авто нардепа Александра Трухина человека в красной одежде. Фото: dbr.gov.ua

Поведение народного депутата Александра Трухина, автомобиль которого попал в ДТП на Бориспольской трассе под Киевом, говорит о том, что он виновен.

Иначе бы он не предлагал взятку. Об этом заявил в эфире программы "Чергові по країні" экс-секретарь СНБО Александр Данилюк.

"Видимо, он чего-то избегает. Поэтому я думаю, что мы все-таки узнаем правду. Она заключается в том, что, вероятнее всего, депутат виновен в этом преступлении. А также то, что власть сознательно скрывала преступление от общества", - сказал Данилюк.

Экс-нардеп Борислав Береза ​​отметил, что полицейский по делу Трухина просто выполнял свою работу.

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"Главное, чтобы из полицейского не делали козла отпущения. Он выполнял свою работу и не взял эти деньги у Трухина. Если бы это видео не всплыло, нам бы сейчас рассказывали, что Трухин – "белый и пушистый и что он случайно появился на месте преступления". А он – преступник, предлагавший деньги. И это главное", - сказал Береза.

Также он заявил, что видео по ДТП видели до того момента, как в Трускавце было заседание "слуг народа".

"Власть пытается отмазать Трухина. Я знаю, что флешку с этим видео – ее не отправили, а привезли. Получил господин Монастырский на следующий день, а в Офисе президента – через день. И это видео видели до того момента, когда в Трускавце было заседание "слуг народа". Поэтому, когда все рассказывают сказки и разговоры, что "мы не видели это видео"... Видели – это факт", - говорит Береза.

Видео может быть признано доказательством по специальной процедуре, добавил экс-генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

1 февраля журналисты опубликовали видео, на котором Александр Трухин в августе прошлого года пытался покинуть место ДТП, подкупить полицейских, обещал поговорить с министром внутренних дел Денисом Монастырским.

Государственное бюро расследований оправдывает Александра Трухина. Об этом сказал глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. За 30 лет истории Украины ни разу ни один правоохранительный орган не обнародовал факты, подтверждающие невиновность личности.

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Дата
08
февраля

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