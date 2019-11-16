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суббота, 16 ноября 2019 22:28

Друзья погибших в Польше украинцев выдвинули свою версию трагедии

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Друзья погибших в Польше украинцев выдвинули свою версию трагедии
Тела двух работников из Украины нашли в холодильной камере. Фото: RMF24.pl

Двух украинских заробитчан, которых нашли мертвыми в ангаре с фруктами в Польше, могли убить, чтобы не расплачиваться с ними.

Якобы работодатель-поляк, заманил их в ангар. Для этого специально открыл окно, а когда они зашли туда, закрыл его. Так считают друзья и родные погибших, пишет Страна.

"Украинцы получали около 3 тысяч злотых (около 19 тысяч гривен). И за последний месяц с ними, кажется, не рассчитались. Мало того, хозяин еще требовал 40 тысяч злотых (250 тыс. грн) за доставку тел до границы с Украиной. Конечно, родные отказались. На перевозку скинулись односельчане, хоронить должны в это воскресенье", - говорит товарищ погибших Дмитрий Мамчур.

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Односельчане не верят, что смерть украинцев расследуют, наоборот, из них сделают виноватых, считают они.

"Сделают из украинцев как ни самоубийц, так алкашей. Будто не нашли они другого места, как пить в ангаре. Им не провели инструктаж, не рассказали, что в ангаре они могут задохнуться. Скорее всего владелец увидел страшную картину, взял и открыл окно, закрыл дверь и положил выпивку - сделал все для того, чтобы из себя снять вину", - сетует землячка погибших Ирина Саска.

В Польше на яблочной плантации в Садковице (Лодзинское воеводство) найдены мертвыми двое гастарбайтеров из Украины. Их нашли в холодильной камере для хранения фруктов.

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