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среда, 13 ноября 2019 13:32

Другу Богдана позволили строить на Печерске

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Другу Богдана позволили строить на Печерске
Речь идет о строении на оползнеопасном склоне. Фото: glavcom.ua

Разрешение строить высотки на Печерске в Киеве несмотря на нарушения и отсутствие необходимой документации получил киевский застройщик Андрей Ваврыш, друг главы Офиса президента Украины Андрея Богдана.

Участок площадью в 2,3 га расположен на Ольшанской, 2-6. В части документов увеличена реальная площадь арендованного участка в десять раз - с 2,3 га до 23, об этом говорится в расследовании Bihus.info.

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В августе компания МК 8, которой руководит работник Вавриша, взяла ее в субаренду, а уже в начале сентября Государственная архитектурно-строительная инспекция выдала ей разрешение для строительства первой очереди жилого комплекса.

И по данным журналистов, в проекте возбуждено Генеральный план, где этот участок числится зоной средней застройки, то есть предназначена для домов максимум на 8 этажей. Более того, речь идет о оползнеопасных склонов, то есть строить здесь опасно.

Компании, приближенные к Богдану и Вавришу, возводят жилой комплекс почти на 30 га рекреационной земли Национальной академии внутренних дел.

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