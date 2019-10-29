Богдана связали с частной застройкой на 30 га рекреационных земель МВД

Компании, приближенные к руководителю Офиса президента Андрея Богдана и застройщика Андрея Вавриша, возводят жилой комплекс почти на 30 га рекреационной земли Национальной академии внутренних дел.

Об этом говорится в сюжете журналистов "Наші гроші з Денисом Бігусом"

Будущий жилой комплекс на 22 км шоссе в Киеве называется "O2 Residence" и будет состоять из 12 домов, магазинов, школы, дома отдыха, СПА.

Автор: Bihus.info

Договор на строительство Нацакадемия МВД, которая является пользователем двух участков на 22 км шоссе, подписала с компанией "Резон" летом 2017 года.

"Резон" имеет трех владельцев. Первая - Ольга Клецко. Женщина ранее уже была вовлечена в ряд предыдущих застроек компании Вавриша. Второй владелец - компания "Эверест", руководителем которой является Дмитрий Евсей - юрист и партнер Вавриша. Третьим бенефициаром "Резон" является фирма "Эльбрус", руководит которой Кирилл Скурский.

Автор: Bihus.info

Микроавтобус, записанный на Скурского, журналисты неоднократно фиксировали в сопровождении автомобилей Богдана. Девелопером проекта выступает компания "Сага Девелопмент" самого Вавриша.

Два участка - 23 и 6 га - в пользование тогда еще Института внутренних дел город передал в 1997 году. Обе передавались для рекреации, а именно - для оздоровления курсантов. В 2013 году большую участок - 23 га - официально перерегистрировали, она получила кадастровый номер и соответствующее целевое назначение - опять же рекреационное. Строительство жилых домов на землях рекреации запрещено. Меньший участок - более 6 га - перерегистрировали только в 2017 году, накануне подписания договора с "Резоном".

Автор: Bihus.info

Участок в 6 га, который ранее предоставлялся для рекреации, получил другое целевое назначение - размещение и дислокация войск Национальной гвардии. На такой земле строительство уже разрешено. Здесь, например, можно строить жилье для военнослужащих.

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В первоначальном варианте договора застройщик обещал Академии 4800 кв.м квартир, 1179 квадратов нежилой недвижимости и новый учебный корпус на другом участке заведения - в селе Вита-Поштова.

Но в соглашение вписали несколько хитрых формулировок, пишут журналисты.

Первое позволило уже весной этого года уменьшить площадь обещанных квартир в 2800 кв. и убрать пункт о нежилой недвижимости.

Второе - позволяет застройщику в будущем вообще не давать Академии квартир в этом ЖК, а рассчитаться жильем в "других объектах". По такой же схеме в 2016-м Национальная гвардия и компания "Укрбуд Девелопмент" экс-нардепа Максима Мыкытася "обменяли" квартиры в центре Киева на вдвое дешевле - на окраине. Обмен стал основанием для возбуждения уголовного дела.

Градостроительные условия и ограничения - документ, который по сути дает старт каждой новой застройке - Академия МВД получила от КГГА летом 2015 года. Тогда, когда там их подготовкой занималась служба градостроительного кадастра, возглавляемая на тот момент Андреем Вавришем. Скорее всего, он уже тогда готовил будущую застройку для своей компании, резюмирует СМИ.

Ранее журналисты сообщали, что руководитель Офиса президента Андрей Богдан вместе со своим другом-застройщиком Андреем Вавришом на День Независимости гулял на свадьбе "смотрящего" за Минюстом Андрея Довбенко в Сен-Тропе. Также на застолье были судьи и народные депутаты от "Слуги народа".