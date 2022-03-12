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суббота, 12 марта 2022 11:05

Спецтема: Война России против Украины

"Дрожал весь Кропивницкий" - агрессоры ударили по аэродрому Канатово

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&quot;Дрожал весь Кропивницкий&quot; - агрессоры ударили по аэродрому Канатово
Оккупанты ударили по аэродрому Канатово в Кропивницком. Фото: Скриншот с видео

Российские войска нанесли ракетный удар по аэродрому Канатово в Кропивницком.

Взрывы были слышны по всему городу. Об этом сообщает глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

"Ракетами снова обстреляли Канатово. Враг бил так, что содрогался весь Кропивницкий и территории вокруг", - отметил.

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У Кропивницком местные пережидают обстрел в убежищах. В социальных сетях расспостраняется просьба к людям не вылаживать в интернет видео и фото обстрелов в реальном времени.

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