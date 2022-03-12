Оккупанты бьют по трем городам. Там сильные взрывы

Оккупанты обстреливают Васильков, Кропивницкий и Днепр.

Жители этих городов сообщают о мощных взрывах, сообщают телеграмм-каналы.

В Василькове было слышно минимум восемь взрывов. Вероятно, авиация РФ бомбит местный аэропорт, предполагают люди.

"Был слышен сильный взрыв в стороне аэропорта. За ним еще два-три последовало. Идет дым и начинает что-то гореть. Начинается бой на автоматах. Периодически слышно, как летят ракеты", - пишут люди, сообщает телеграмм-канал "Киев INFO".

Автор: https://t.me/truexanewsua/32200 В Василькове утром начались взрывы. Жители предполагают, что РФ ударила по аэропорту

Жители Василькова публикуют видеозаписи после обстрела города. На них видны большие столбы черного дыма.

В то же время городской голова Днепра Борис Филатов в фейсбуке сообщил о срабатывании систем ПВО.

У Кропивницком местные пережидают обстрел в убежищах. В социальных сетях расспостраняется просьба к людям не вылаживать в интернет видео и фото обстрелов в реальном времени.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.