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пятница, 05 марта 2021 14:57

Драгер в шоке: пьяный водитель устроил концерт

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Драгер в шоке: пьяный водитель устроил концерт
В Киеве затримавлы пьяного водителю с превышением нормой в 11 раз. Фото: www.volynnews.com

В Киеве неадекватный водитель в ночь на 5 марта устроил соревнования на выносливость. Правоохранителям пришлось блокировать водителя с помощью муниципальной стражи.

После остановки нарушителя попросили выйти из авто, но тот едва держался на ногах, сообщает "Киев сейчас".

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Водитель согласился сдать экспресс-тест на алкогольное опьянение. Муниципальная стража снимала событие на камеру, шутя, сказала, что после такой пробы драгер покраснеет.

"А смотри, снимают концерт, бл*ть", - ответил пьяный водитель на шутку.

"2,29 промилле. Превышение нормы более чем в 11 раз", - констатировали патрульные.

В Полтавской области патрульные обнаружили пьяного водителя, у которого доза алкоголя в крови превышала норму в 16 раз. В таком состоянии человек попал в ДТП.

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Дата
05
марта

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