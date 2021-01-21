Домашнее порно снимал с женой, детей - искал в сети: вычислили любителя "клубнички"

На Черниговщине 42-летний мужчина изготавливал порно с женой. Половые акты с детьми - искал в интернете. Все распространял в соцсетях. Фото: cn.npu.gov.ua

42-летний житель одного из сел Черниговского района Черниговской области изготавливал и распространял порно с женой.

Также он искал видео половых актов с детьми и также распространял в соцсетях. Запрещенный контент обнаружили в ходе мониторинга, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"На мобильный телефон он снимал половые акты со своей женой и распространял отснятое видео и фото на страницах в разных соцсетях. Кроме того, мужчина подыскивал в интернете фото- и видеоматериалы с изображением половых актов с детьми и в дальнейшем также распространял это в соцсетях", - сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство. У фигуранта изъяли и отправили на экспертизу мобильные телефоны и ноутбук. Ему грозит до 7 лет тюрьмы.

На Николаевщине трое местных жителей распространяли детскую порнографию. Злоумышленники - жители областного центра. Они были участниками закрытых тематических чатов.