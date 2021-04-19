Дома ждет онкобольная мать: 24-летний мужчина исчез по дороге со дня рождения

В Виннице больше недели разыскивают 24-летнего Михаила Зубчука.

Последний раз мужчину видели в ночь на 11 апреля у магазина "Мрия" в микрорайоне Тяжилов. В первые дни оперативных и следственных мероприятий полицейские установили и опросили всех, кто виделся и общался с мужчиной накануне исчезновения. Также воссоздали возможный маршрут его движения, изучили записи с камер видеонаблюдения. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Фото: vn.npu.gov.ua

"Оперативники, кинологи и участковые офицеры полиции продолжают поиски, прочесывают лесопосадки, заброшенные здания, прибрежную зону озера в микрорайоне Тяжилов, окружающие поля", - рассказали полицейские.

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Вечером перед исчезновением Михаил праздновал день рождения девушки. Вместе со знакомыми ждал такси, чтобы ехать домой. Однако в машину не сел. Во время ожидания транспорта отошел от компании. Это видно на камере видеонаблюдения. Он сел на скамейку, потом поднялся и снова пошел в противоположную сторону от тех, с кем должен был ехать домой. За ним никто не пошел. После того мужчину никто не видел, пишет сайт "Это моя Украина".

Михаил не мог уйти из дома, не предупредив, уверяет его мать Надежда Лукаш. Он должен был поехать с ней в больницу на курс химиотерапии.

"Я собиралась в понедельник проходить очередной курс химиотерапии. Миша должен был быть тоже в больнице. Он всегда меня поддерживал и во всем. Поэтому версии, что сын "где-то с девушками загулял", я отклоняю. Тем более у него есть девушка Наталья, с которой они давно вместе. У меня нет ни одного предчувствия, есть только материнская боль и надежда на лучшее", - сказала мать пропавшего.

Приметы Михаила: рост 190 см, среднего телосложения, темно-русые волосы. На момент исчезновения был одет в темные джинсы, темную куртку и черные кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о Михаиле Зубчуке, или кто владеете какой-либо информацией, которая может помочь в его поисках, просят сообщить в полицию по телефонам: 0(432) 59 43 59, (59) 41 55, 0(97) 946 13 77 или 102.

Полиция Херсонщины продолжает поиски 22-летнего Дмитрия Капустина. Мужчина 20 ноября прошлого года в 17:00 ушел из места своего проживания и до настоящего времени не вернулся. Последний раз его видели ночью 21 ноября.