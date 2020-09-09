Должник угрожал расстрелять коммунальщиков

Должник угрожал коммунальщикам оружием. Фото: Национальная полиция

В Киеве на коммунальщиков набросился должник.

Они прибыли проверить счетчики. Мужчина угрожал им оружием и нецензурно ругался, сообщили в полиции.

Долг киевлянина за электроэнергию составляет почти 190 тыс грн. В социальных сетях он обвинил полицию в том, что те встали на защиту тех, кто якобы пытался ограбить его квартиру.

"Правоохранители установили обстоятельства произошедшего. По словам мастеров, которые вызвали полицию, в прошлом году в квартире 48-летнего киевлянина за неуплату отключили подачу электричества. Когда они приехали проверять состояние выключенного счетчика, из помещения вышел хозяин", - заявили полицейские.

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Во время инцидента никто не пострадал. Патрульные изъяли предмет, похожий на автомат, и отправили его на экспертизу.

Киевлянину грозит лишением свободы на срок до 7 лет.

В городе Погребище Винницкой области 2 мужчин для развлечения перекрыли автомобилем железнодорожный переезд и стреляли по кабине машиниста поезда. Один из хулиганов снимал все на видео и выложил снятое в Instagram. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.