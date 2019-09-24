Должен был лететь на отдых: пропавшего адвоката нашли мертвым

На Николаевщине нашли мертвым адвоката. Тело обнаружили возле железной дороги на 5-й день поисков. Фото - Укрбуд

В городе Новый Буг Николаевской области нашли мертвым адвоката. Тело обнаружили на заброшенном участке железной дороги.

Мужчина вечером 19 сентября выехал поездом из Николаева в Киев. Из столицы он должен был лететь на отдых в Египет. Однако на следующий день на связь с родными он не вышел. Они обратились обратились в полицию и мужчину объявили в розыск, пишет издание "Новости-N" со ссылкой на источники в прокуратуре.

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Телефон пропавшего был включен, однако на звонки он не отвечал. По телефону и нашли тело. Соседи по купе утверждают, что адвокат ушел из купе буквально сразу, как только поезд отправился от станции Николаев.

Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу. Все обстоятельства смерти адвоката устанавливают следователи. Открыли уголовное производство.

Адвоката Юрия Грабовского разыскивали 20 дней. В день исчезновения он поехал в командировку из Киева в Одессу. Вещи из отеля не забрал. Однако в социальных сетях сообщил, что летит на отдых в Египет. Мертвым нашли на Черкащине. Мужчину избили, а затем застрелили.