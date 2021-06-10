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четверг, 10 июня 2021 13:34

Дочь умерла, сын отстает в развитии: супруги довели детей

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Дочь умерла, сын отстает в развитии: супруги довели детей
В Одессе из-за халатности родителей умерла их дочь, а сын отстает в развитии. Фото: npu.gov.ua

В Одессе будут судить супругов, которые небрежно относились к детям. В результате их 8-месячная дочь умерла от бронхопневмонии, а 2-летний сын отстает в развитии.

Супругам уже объявили подозрения, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Родители младенца, 33-летний мужчина и 26-летняя женщина, не позаботились о полноценном лечение дочери. И довели свой дом к непригодному для жизни состоянию. Старший сын не получает должного питания, внимания и ухода. Из-за этого он начал отставать в развитии. Мальчика изъяли из семьи в детское учреждение, теперь с ним работают специалисты", - говорят в полиции.

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Чтобы доказать халатность пары, понадобилось несколько месяцев. Для этого провели судебно-медицинские, психолого-психиатрические и комиссионные экспертизы.

Отмечается, что родители не раз привлекались к административной ответственности из-за плохого ухода за детьми. Супругам грозит до пяти лет за решеткой. Решается вопрос о мере пресечения.

В Краматорске Донецкой области родители заморили голодом 2-летнего сына. Он весил вдвое меньше нормы и умер. Комплексная судебная экспертиза, которая доказала вину родителей, продолжалась более года. Им грозит до пяти лет за решеткой.

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