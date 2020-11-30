Дочь нашла в доме застреленных родителей

В Николаеве в доме нашли застреленными 46-летнюю женщину и ее 58-летнего мужа.
Тела родителей обнаружила дочь, которая пришла их навестить вечером 29 ноября, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
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"Осмотрев тела погибших, полицейские установили, что вероятно 58-летний мужчина выстрелил в жену, а затем застрелился. Для установления окончательной причины смерти, тела, а также пистолет, направленные на экспертизу", - сказано в сообщении.
Следователи открыли уголовное производство. Выясняют все обстоятельства и причины трагедии.
В селе Лазещина Раховского района Закарпатья в собственном доме нашли убитыми 42-летнего мужчину и его 49-летнюю сожительницу. По одной из версий, мужчина застрелил женщину из незарегистрированного ружья, после чего застрелился сам.
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