Дочь нашла в доме застреленных родителей

В Николаеве в доме нашли застреленными 46-летнюю женщину и ее 58-летнего мужа. Подозревают убийство и самоубийство. Фото: unian.ua

В Николаеве в доме нашли застреленными 46-летнюю женщину и ее 58-летнего мужа.

Тела родителей обнаружила дочь, которая пришла их навестить вечером 29 ноября, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Осмотрев тела погибших, полицейские установили, что вероятно 58-летний мужчина выстрелил в жену, а затем застрелился. Для установления окончательной причины смерти, тела, а также пистолет, направленные на экспертизу", - сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство. Выясняют все обстоятельства и причины трагедии.

В селе Лазещина Раховского района Закарпатья в собственном доме нашли убитыми 42-летнего мужчину и его 49-летнюю сожительницу. По одной из версий, мужчина застрелил женщину из незарегистрированного ружья, после чего застрелился сам.