До последнего звала на помощь: женщина утонула в болоте

На Житомирщине в болоте утонула 50-летняя женщина. Фото - zt.20minut.ua

Вблизи села Славинщина Народичского района Житомирской области в ​​болоте утонула 50-летняя женщина.

Трагедия произошла вечером 12 февраля. Женщина звала на помощь, но никто не пришел, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

"Селяне, которые проживают неподалеку от водоема, слышали ночью женский крик о помощи. Через некоторое время они поняли, что крики раздаются из болота. Видимость была практически нулевой, поэтому они и вызвали на помощь спасателей", - говорится в сообщении.

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Когда прибыли спасатели, женщина на крик уже не отзывалась.

"Спасатели обходили болото. Глубина была разной, но в основном по пояс. Тело женщины нашли в камышах в 20 м от берега", - рассказали в ведомстве.

Все остальные обстоятельства чрезвычайного происшествия выясняют специалисты.

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