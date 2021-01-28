"Для особо одаренных": Нескоромный опроверг вручение подозрения

Бывшему первому заместителю председателя СБУ Дмитрию Нескоромному объявлено о подозрении в организации убийства начальника главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. Фото: t.me/neskoromnyidmytro

Бывший первый заместитель главы Службы безопасности Дмитрий Нескоромный, которого обвиняют в организации убийства начальника главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова, отрицает вручения ему подозрения.

Пообещал новые разоблачения, касающиеся лично председателя СБУ Ивана Баканова. Об этом написал в Telegram-канале.

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"Для особо одаренных: мне никто не вручал никакое подозрение. Потому что подозрение вручается лично. Приглашаю клоун-труппу Баканова 2 февраля в Брюссель - только не забудьте аккредитоваться, там уже очередь", - написал он.

Обличительная пресс-конференция состоится во вторник, 2 февраля. Ожидается прямая трансляция с Пресс-клуба Брюсселя в 10.00.

Подозрение в организации убийства начальника главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова вручили родным Дмитрия Нескоромного 27 января. Самого Нескоромного разыскивают для допроса. Он совместно с сотрудником Антитеррористического центра при СБУ Юрием Расюком решили убить Наумова, по данным следствия. Среди доказательств, подтверждающих это, - видео- и фотоматериалы, аудиозаписи разговоров Расюка, Нескоромного и других лиц, во время которых, в частности, обсуждается организация убийства, исполнители и другие детали. Основным мотивом преступления стало то, что Наумов был препятствием для возвращения Нескоромного на высокую должность в руководстве Службы.