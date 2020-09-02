Директора интерната подозревают в растлении воспитанниц

В Одесской области директора специализированного детского учреждения подозревают в развращении трех воспитанниц 5 и 7 лет. Фото: pixabay.com

В Одесской области директора специализированного детского учреждения подозревают в растлении воспитанниц.

С заявлением о преступлении в отношении трех девочек 7 и 5 лет обратилась сотрудница этого заведения, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Предварительное медицинское обследование девочек никаких следов, свидетельствующих о сексуальном насилии, не обнаружило. Сами дети опрошены в присутствии школьного психолога с участием законных представителей. О факте полового насилия или растления ничего не рассказывают. По их словам, они ходили в кабинет директора, где смотрели мультфильмы и играли", - сказано в сообщении.

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Расследование продолжается. Полицейские собирают доказательства вины или невиновности мужчины. Назначена судебно-медицинская экспертиза на факт обнаружения телесных повреждений, характерных для изнасилования или причинения физического насилия. По ее результатам будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза, которая установит правдивость и объективность показаний, предоставленных детьми с нарушениями развития.

Если вина директора будет доказана, его могут посадить на 8 лет.

В Черновицкой области мужчина насиловал несовершеннолетних с нарушениями интеллектуального развития, а затем грабил их. Зафиксированы по меньшей мере два случая таких действий.