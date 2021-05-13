Дети убили лису и носили ее труп по улицам города

Дети убили лису и носили труп животного по улицам города. Фото: pixabay.com

В Червонограде Львовской области дети убили лису и носили труп животного по улицам города.

Так они пугали прохожих, сообщили в благотворительном фонде "Зоозащита".

Инцидент произошел на Добрячинськом массиве. Волонтеры в сети обратились к родителям несовершеннолетних с просьбой провести с детьми разъяснительную беседу.

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"Помните! Жестокость всегда начинается со слабого или с животного. Просим провести соответствующие беседы с детьми или обратиться к специалистам", - говорится в сообщении.

Волонтер из Червонограда Елена Байцар отмечает, что ей известны имена несовершеннолетних, которые расправились с животным. По ее словам, некоторым из обидчиков ещё нет и шести лет.

В Измаиле Одесской области нашли мертвых бездомных кошек с отрезанными лапами. Тела мертвых кошек нашли местные жители в разных районах города.