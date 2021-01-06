Неизвестные выпустили в собаку четыре пули

Раненое животное нашли на проспекте Чорновола Фото: dyvys.info

Во Львове неизвестные в упор расстреляли собаку. В его теле обнаружили не менее 4 пуль.

Раненое животное нашли на проспекте Чорновола. Об этом написал на своей странице в Фейсбуке священник из Самбора отец Роман Грицишин, который и подобрал животное.

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"Его расстреливали в упор и наслаждались его болью и слезами. Тело нашпиговано пневмопулями: на двух рентгенснимках их обнаружили 4, а сканировали лишь 1/3 туловища. Пули глубоко в теле, что свидетельствует о расстреле с близкого расстояния с пневморужия", - написал Роман Грицишин.

Он добавил, что кроме пулевых ранений у собаки было два перелома конечностей, что свидетельствует о том, что животное еще били чем-то тяжелым.

Неравнодушные горожане собирали средства на лечение собаки. Впрочем, животное умерло.

"Собачка умерла. Не пережила ночь после операции и сверления. Составления костей двух переломов. Боль была такой, что обезболивающие уколы не действовали. Постоянно выла. Затем перестала. Есть предел боли. Она больше не могла", — написал отец Роман.

Он добавил, что все собранные средства на лечение раненной собаки передадут на спасение и лечение других животных.

В Киеве неизвестные зарезали нескольких собак, якобы с намерением съесть их. Извергов и то, что они совершили с животными, сняли на камеру в лесу на Воскресенке.