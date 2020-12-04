Неизвестные поотрезали бездомным кошкам передние лапы

Тела мертвых кошек нашли местные жители в разных районах города Фото: ua.112.ua

В Измаиле Одесской области нашли мертвых бездомных кошек с отрезанными лапами.

Тела мертвых кошек нашли местные жители в разных районах города, сообщили в Измаильском отделе полиции Одесской области.

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"В территориальный отдел полиции обратились местные жители с заявлениями о том, что в разных районах города были найдены 3 мертвых тела бродячих кошек без конечностей. Животных правоохранители изъяли и для установления причины смерти направили в ветеринарную клинику", - говорится в сообщении.

Если живодеров найдут, им грозит до 8 лет лишения свободы.

В Киеве женщина отбила искалеченного пса от живодеров и спасла ему жизнь. Она наткнулась на 3 мужчин в лесу, где они привязали животное к дереву и били.