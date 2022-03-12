Десятки жертв и сотни разрушенных домов: оккупанты бьют по Луганщине

Фото: Сергей Гайдай/Telegram

Оккупанты обстреляли города Попасная, Рубежное и Северодонецк на Луганщине. Северодонецк до сих пор под огнем.

Об этом сообщил глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай в Telegram.

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"Менее чем за сутки в Рубежном из-за обстрелов россиян произошло возгорание в восьми домах, в Северодонецке – в четырех. Так длится уже неделю. Количество жертв считаемя десятками, частично или повестью разрушенное жилье – сотнями. Постоянно загораются дома, спасатели едва успевают обезопасить жильцов. Наблюдая эти страдания, враг не останавливается и пытается принести еще больше "русского мира" на нашу украинскую землю", - заявил Гайдай.

70% территории Луганской области оккупировано. На этих территориях уже распространяется российская пропаганда и фейки, начинают уже подключать российское телевидение. Работает мобильная связь, но с большими перебоями. Иногда мобильная связь выбивает полностью. Ремонтные бригады пытаются быстро починить связь, но это проблема.