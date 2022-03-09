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среда, 09 марта 2022 09:08

Спецтема: Война России против Украины

Северодонецк пережил самые страшные сутки за время войны

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Северодонецк пережил самые страшные сутки за время войны
Идут 14 сутки героического противостояния украинского народа русскому военному вторжению. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Северодонецк Луганской области за 24 ч. подвергся трем массированным обстрелам российскими оккупантами.

Это были самые страшные сутки для города с начала войны, заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Российская армия продолжает расстреливать жилые кварталы наших городов. Только Северодонецк за 24 ч. получил три массированных обстрела – дважды примерно в 4:00 – вчера и сегодня (8 и 9 марта. - Gazeta.ua) – и вчера в 12:50" , – написал он.

За сутки в Луганской области враг повредил или полностью разрушил 63 дома. Погибли не менее 10 человек, девять получили ранения.

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"Одну женщину россияне убили в Международный женский день на ул. 8 марта в Северодонецке. Людей охватывает страх, на что рассчитывают россияне, которые пытаются нас сломать. Сломать на фронте они не в состоянии, поэтому срываются на обычных гражданах и их домах", – подчеркнул Гайдай.

Перечень улиц и зданий, по которым стрелял враг в Северодонецке 8 марта:

- пр. Химиков, 20 (найден погибший);
- ул. Донецкая 46 а (пострадавший);
- пр. Химиков, 34 (найден погибший);
- ул. Донецкая, 28а (три пострадавших);
- ул. Менделеева, 43 (найден погибший);
- ул. Курчатова, 17-А (детский сад №42);
- пр. Центральный, 40 (два пострадавших);
- пр. Центральный, 49 (два пострадавших);
- пр. Центральный, 40 (два пострадавших);
- пр. Гвардейский, 63 а (найден погибший);
- ул. Б. Лещины, магазин "Стройка" и АЗС "Параллель";
- перекресток просп. Космонавтов и пр. Гвардейский (найден погибший);
- ул. Гагарина, 106 (попадание рядом с авто медицинской службой, найдены двое погибших).

Кроме Северодонецка, 8 марта враг обстрелял Лисичанск, Рубежное, Попасная, Кременная, Метелкино.

"Еще два погибших в результате обстрелов найдены в Рубежном, ул. Менделеева, 27. Обстреляны также ОШ № 4 в Лисичанске, дома в Рубежном, просп. Московский, 1 и Кременной, ул. Центральная 148 и ул. Партизанская, 36", - добавил Гайдай..

Утром 9 марта россияне вели обстрел жилого квартала между шоссе Строителей и ул. Курчатова.

"Зафиксированы попадания в квартиры на первых трех этажах дома по шоссе Строителей, 11-Б и станцию ​​технического обслуживания. Также пострадал жилой дом в Метелкино", - резюмировал Гайдай.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

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