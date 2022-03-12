70% территории Луганской области оккупировано - глава военно-гражданской администрации

Рассказали об оккупации Луганщины. Фото: Луганск Онлайн

Оккупировано уже 70 процентов территории Луганской области.

На этих территориях уже распространяется российская пропаганда и фейки, начинают уже подключать российское телевидение, сообщил глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

Работает мобильная связь, но с большими перебоями. Иногда мобильная связь выбивает полностью. Ремонтные бригады пытаются быстро починить связь, но это проблема.

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"Не бойтесь оккупантов, не верьте их пропаганде, берегите свою жизнь и веру в Украину, не идите на службу к врагу, служите только нашим людям и своей стране, не помогайте убийцам, не вступайте в их террористические, не предавайте страну, верьте в Победу !!!!", написал он.

ООН сообщили о 1424 мирных жителях из Украины, ставших жертвами нападения России. Среди них – 516 убитых.