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вторник, 21 декабря 2021 09:18

Депутат убил велосипедиста: активисты напомнили о других пьяных "приключениях" чиновника
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На Черниговщине отправили в СИЗО без права на залог депутата Бахмачского городского совета Виктора Мищука, сбившего насмерть велосипедиста. За руль сел пьяным, по данным следствия
Фото: arhizhkgnosadm.at.ua
На Черниговщине отправили в СИЗО без права на залог депутата Бахмачского городского совета Виктора Мищука, сбившего насмерть велосипедиста. За руль сел пьяным, по данным следствия
На Черниговщине отправили в СИЗО без права на залог депутата Бахмачского городского совета Виктора Мищука, сбившего насмерть велосипедиста. За руль сел пьяным, по данным следствия
На Черниговщине отправили в СИЗО без права на залог депутата Бахмачского городского совета Виктора Мищука, сбившего насмерть велосипедиста. За руль сел пьяным, по данным следствия
На Черниговщине отправили в СИЗО без права на залог депутата Бахмачского городского совета Виктора Мищука, сбившего насмерть велосипедиста. За руль сел пьяным, по данным следствия

На Черниговщине избрали меру пресечения депутату Бахмачского городского совета 54-летнему Виктору Мищуку, который сбил насмерть велосипедиста.

Два месяца под стражей без права на залог - такое решение принял 20 декабря Бахмачский районный суд.

На такой мере пресечения настаивало обвинение, рассказал Gazeta.ua прокурор области Сергей Василина.

"Мужчина подозревается в том, что пьяным за рулем автомобиля сбил велосипедиста, который впоследствии от полученных травм скончался по дороге в больницу", - говорит Василина.

Сам Мищук рассказал на суде, что ехал трезвый со скоростью 40 км/ч. Услышал удар, потерял сознание и пришел в себя уже тогда, когда его дергал за плечо полицейский. От медицинского осмотра, говорит, не отказывался – ему якобы никто не предлагал.

У депутата принудительно взяли кровь, чтобы проверить на наличие алкоголя или других веществ. Экспертиза продолжается.

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Виктор Мищук – депутат Бахмачского городского совета от партии "Родной дом". Ранее возглавлял Бахмачскую районную государственную администрацию.

В состоянии алкогольного опьянения его неоднократно задерживали полицейские и он неоднократно был виновником ДТП, рассказал местный активист Владимир Брюховецкий.

В марте 2017-го Мищенко перевернулся на собственном авто. С места происшествия скрылся. Автомобиль позже забрал эвакуатор.

"А год тому назад на осмотр в нежинскую больницу бахмачские полицейские доставили пьянющего Виктора Мищука, но врачи дали заключение о том, что Мишук был трезв. От наказания его в очередной раз отмазали, он продолжал ездить пьяным за рулем и убил человека. Если бы раньше дело довели до суда и лишили его права управлять - трагедии бы не случилось", - говорит активист.

Велосипедиста 56-летнего Виктора Яременко, которого сбил Мищук, похоронили в Бахмаче 20 декабря. Родные говорят, что он работал охранником на предприятии. В тот вечер ехал на ночную смену. Был одет в светооражающий жилет.

Следствие по делу продолжается. Если вину Мищука докажут – могут посадить в тюрьму на 10 лет.

8 декабря около 20:00 на улице Батуринской в ​​Бахмаче произошло ДТП: водитель легковушки столкнулся с велосипедистом. После этого он пытался покинуть место аварии, однако не справился с управлением и съехал в кювет. Велосипедист от полученных травм скончался по дороге в больницу. За рулем был депутат горсовета Виктор Мищук. Его задержали 18 декабря.

19 декабря ему объявили о подозрении. 54-летнему задержанному инкриминируют нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения.

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21
декабря

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