Депутат убил велосипедиста: активисты напомнили о других пьяных "приключениях" чиновника

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На Черниговщине избрали меру пресечения депутату Бахмачского городского совета 54-летнему Виктору Мищуку, который сбил насмерть велосипедиста.

Два месяца под стражей без права на залог - такое решение принял 20 декабря Бахмачский районный суд.

На такой мере пресечения настаивало обвинение, рассказал Gazeta.ua прокурор области Сергей Василина.

"Мужчина подозревается в том, что пьяным за рулем автомобиля сбил велосипедиста, который впоследствии от полученных травм скончался по дороге в больницу", - говорит Василина.

Сам Мищук рассказал на суде, что ехал трезвый со скоростью 40 км/ч. Услышал удар, потерял сознание и пришел в себя уже тогда, когда его дергал за плечо полицейский. От медицинского осмотра, говорит, не отказывался – ему якобы никто не предлагал.

У депутата принудительно взяли кровь, чтобы проверить на наличие алкоголя или других веществ. Экспертиза продолжается.

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Виктор Мищук – депутат Бахмачского городского совета от партии "Родной дом". Ранее возглавлял Бахмачскую районную государственную администрацию.

В состоянии алкогольного опьянения его неоднократно задерживали полицейские и он неоднократно был виновником ДТП, рассказал местный активист Владимир Брюховецкий.

В марте 2017-го Мищенко перевернулся на собственном авто. С места происшествия скрылся. Автомобиль позже забрал эвакуатор.

"А год тому назад на осмотр в нежинскую больницу бахмачские полицейские доставили пьянющего Виктора Мищука, но врачи дали заключение о том, что Мишук был трезв. От наказания его в очередной раз отмазали, он продолжал ездить пьяным за рулем и убил человека. Если бы раньше дело довели до суда и лишили его права управлять - трагедии бы не случилось", - говорит активист.

Велосипедиста 56-летнего Виктора Яременко, которого сбил Мищук, похоронили в Бахмаче 20 декабря. Родные говорят, что он работал охранником на предприятии. В тот вечер ехал на ночную смену. Был одет в светооражающий жилет.

Следствие по делу продолжается. Если вину Мищука докажут – могут посадить в тюрьму на 10 лет.

8 декабря около 20:00 на улице Батуринской в ​​Бахмаче произошло ДТП: водитель легковушки столкнулся с велосипедистом. После этого он пытался покинуть место аварии, однако не справился с управлением и съехал в кювет. Велосипедист от полученных травм скончался по дороге в больницу. За рулем был депутат горсовета Виктор Мищук. Его задержали 18 декабря. 19 декабря ему объявили о подозрении. 54-летнему задержанному инкриминируют нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения.