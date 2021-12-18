Пьяный прокурор снес остановку и сбежал из больницы

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В Кривом Роге водитель Lexus снес часть остановки общественного транспорта. Авария произошла около 21:00 17 декабря.

За рулем находился военный прокурор из Одесской области Вадим Лапоха, пишет издание "Свои. Кривой Рог."

Людей на остановке не было, потому обошлось без пострадавших. Прокурор был пьян, по словам свидетелей. После приезда патрульных мужчина закрылся в автомобиле и не разговаривал.

Достать из салона транспорта нарушителя удалось только медикам. Бригада "скорой" подтвердила у водителя Lexus высокое давление, которое могло быть следствием алкогольного опьянения. Чтобы не проходить тест на алкоголь, прокурор сделал вид, что уснул в "скорой", а затем требовал, чтобы его госпитализировали.

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Патрульные доставили нарушителя в больницу, где у него предварительно диагностировали острую алкогольную интоксикацию.

Впоследствии в медучреждение прибыл коллега Лапохи – криворожский военный прокурор Станислав Ламан. Виновник аварии вышел из палаты, сел в машину и уехал в неизвестном направлении, сообщает "Днепр оперативный".

Дело ведет Государственное бюро расследований. Открыто уголовное производство.

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