 
Ексклюзивы
1/5
Людоед и Белый лебедь, который "ударил" министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
Людоед и Белый лебедь, который "ударил" министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
Просмотров: 5454
В Киеве зажгли главную елку страны: яркие фото и видео
В Киеве зажгли главную елку страны: яркие фото и видео
Просмотров: 1152
ВСУ захватили позиции боевиков на Светлодарской дуге: как это было, впоминают участники боя
ВСУ захватили позиции боевиков на Светлодарской дуге: как это было, впоминают участники боя
Просмотров: 657
Португальскую вишневку наливают в шоколадные бокалы
Португальскую вишневку наливают в шоколадные бокалы
Просмотров: 423
Зеленская сходила в супермаркет, Тимошенко играла на барабанах, Гончарук вернулся из Калифорнии – неделя политиков в фото
Зеленская сходила в супермаркет, Тимошенко играла на барабанах, Гончарук вернулся из Калифорнии – неделя политиков в фото
Просмотров: 2709
Во Львове открыли новогоднюю елку: яркие фото
Во Львове открыли новогоднюю елку: яркие фото
Просмотров: 1170
ОАСК выполняет все прихоти Банковой – политолог об Устинове во главе "Голоса"
ОАСК выполняет все прихоти Банковой – политолог об Устинове во главе "Голоса"
Просмотров: 306
"Джон корчился от боли под хохот зрителей": 10 трагических случаев на съемках фильмов и программ
"Джон корчился от боли под хохот зрителей": 10 трагических случаев на съемках фильмов и программ
Просмотров: 864
Брюки вместо юбки и минимум макияжа – что одеть в новогоднюю ночь
Брюки вместо юбки и минимум макияжа – что одеть в новогоднюю ночь
Просмотров: 558
"Освободили бы Донбасс за пару дней. Был бы приказ": что говорят на передовой о наступлении россиян
"Освободили бы Донбасс за пару дней. Был бы приказ": что говорят на передовой о наступлении россиян
Просмотров: 8226
Фото
Все фото
7
5
4
8
8
Пьяный прокурор снес остановку и сбежал из больницы
Пьяный прокурор снес остановку и сбежал из больницы
В Киевской области бьют тревогу из-за стремительного обмеления водоема
В Киевской области бьют тревогу из-за стремительного обмеления водоема
Похищали и пытали: банда держала в страхе целую область
Похищали и пытали: банда держала в страхе целую область
Делки вынесли с оборонного объекта деталей на десятки миллионов
Делки вынесли с оборонного объекта деталей на десятки миллионов
Верховную Раду оцепили митингующие с файерами - полиция выносит людей за руки и ноги
Верховную Раду оцепили митингующие с файерами - полиция выносит людей за руки и ноги
Видео
Все видео
Мать задушила ремнем двухлетнюю дочь
Мать задушила ремнем двухлетнюю дочь
"Извините, что посс** на вас": одесские подростки сделали из памятника на кладбище туалет
"Извините, что посс** на вас": одесские подростки сделали из памятника на кладбище туалет
В "Борисполе" завернули музыканта из России
В "Борисполе" завернули музыканта из России
В Украину не впустили россиянина, назвавшегося агентом спецслужб
В Украину не впустили россиянина, назвавшегося агентом спецслужб
У наркодилеров изъяли товара на $1,5 млн
У наркодилеров изъяли товара на $1,5 млн
Интервью
1/5
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Просмотров: 288
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
Просмотров: 2313
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Просмотров: 2106
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3636
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 6354
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
17 декабря 2021
Просмотров: 324
Редакційне завдання
Місяць тому, коли європейська преса тільки почала обговорювати питання повномасштабного вторгнення росіян в Україну, до мене звернувся редактор ...
суббота, 18 декабря 2021 19:11

Пьяный прокурор снес остановку и сбежал из больницы
7

  Комментировать

В Кривом Роге пьяный прокурор из Одесской области Вадим Лапоха на Lexus снес часть остановки общественного транспорта. Позже сбежал из больницы
Фото: svoi.kr.ua
В Кривом Роге пьяный прокурор из Одесской области Вадим Лапоха на Lexus снес часть остановки общественного транспорта. Позже сбежал из больницы
В Кривом Роге пьяный прокурор из Одесской области Вадим Лапоха на Lexus снес часть остановки общественного транспорта. Позже сбежал из больницы
В Кривом Роге пьяный прокурор из Одесской области Вадим Лапоха на Lexus снес часть остановки общественного транспорта. Позже сбежал из больницы
В Кривом Роге пьяный прокурор из Одесской области Вадим Лапоха на Lexus снес часть остановки общественного транспорта. Позже сбежал из больницы

В Кривом Роге водитель Lexus снес часть остановки общественного транспорта. Авария произошла около 21:00 17 декабря.

За рулем находился военный прокурор из Одесской области Вадим Лапоха, пишет издание "Свои. Кривой Рог."

Людей на остановке не было, потому обошлось без пострадавших. Прокурор был пьян, по словам свидетелей. После приезда патрульных мужчина закрылся в автомобиле и не разговаривал.

Достать из салона транспорта нарушителя удалось только медикам. Бригада "скорой" подтвердила у водителя Lexus высокое давление, которое могло быть следствием алкогольного опьянения. Чтобы не проходить тест на алкоголь, прокурор сделал вид, что уснул в "скорой", а затем требовал, чтобы его госпитализировали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пьяный экс-прокурор убил мать троих детей и пытался скрыться

Патрульные доставили нарушителя в больницу, где у него предварительно диагностировали острую алкогольную интоксикацию.

Впоследствии в медучреждение прибыл коллега Лапохи – криворожский военный прокурор Станислав Ламан. Виновник аварии вышел из палаты, сел в машину и уехал в неизвестном направлении, сообщает "Днепр оперативный".

Дело ведет Государственное бюро расследований. Открыто уголовное производство.

В Киеве по ул. Приречной, 27, пьяная судья Деснянского районного суда Светлана Коллегаева попала в ДТП. Вылетела на тротуар, чуть не сбила людей и чуть не приземлилась в воду.

От водителя сильно несло алкоголем, а ее внимание было рассеяно, по словам свидетелей. Один из очевидцев рассказал, что скорость автомобиля была более 100 км/ч.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пьяный прокурор снес остановку и сбежал из больницы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
декабря

ВСУ захватили позиции боевиков на Светлодарской дуге: как это было, впоминают участники боя

Кобзарів почала знищувати радянська влада

Самое читаемое
Ломаченко отстранили от бокса
Ломаченко отстранили от бокса 1 Просмотров: 22842
Почему Луческу разорвёт контракт с &quot;Динамо&quot;
Почему Луческу разорвёт контракт с "Динамо"
 Просмотров: 21186
Отключение SWIFT и остановка импорта газа: Европарламент принял резолюцию по России
Отключение SWIFT и остановка импорта газа: Европарламент принял резолюцию по России 4 Просмотров: 18523
Как получить 1000 грн за вакцинацию
Как получить 1000 грн за вакцинацию
 Просмотров: 10953
Верховную Раду оцепили митингующие с файерами - полиция выносит людей за руки и ноги
Верховную Раду оцепили митингующие с файерами - полиция выносит людей за руки и ноги
8
 Просмотров: 7083
Происшествия
В Киевской области бьют тревогу из-за стремительного обмеления водоема
В Киевской области бьют тревогу из-за стремительного обмеления водоема
5
 Просмотров: 1575
Во Львовской области погиб горняк
Во Львовской области погиб горняк Просмотров: 90
Похищали и пытали: банда держала в страхе целую область
Похищали и пытали: банда держала в страхе целую область
4
 Просмотров: 2376
Мать задушила ремнем двухлетнюю дочь
Мать задушила ремнем двухлетнюю дочь
 Просмотров: 909
Смертельная авария с Infiniti в Харькове: адвокаты заявили о новых преступлениях 16-летнего водителя
Смертельная авария с Infiniti в Харькове: адвокаты заявили о новых преступлениях 16-летнего водителя Просмотров: 6345
Больше всего комментируют
7
Медведчук в суде не хотел говорить о Путине
4
Отключение SWIFT и остановка импорта газа: Европарламент принял резолюцию по России
3
"Слуги народа" получают зарплаты в конвертах – нардепка
2
Шуфричу не понравилось, что Россию называют агрессором – матерился с трибуны
2
В России заявили, что готовы к переговорам про "гарантии безопасности" только с США
Голосов: 397
Голосование Поддерживаете идею введения Украиной визового режима для граждан РФ?
  • Да
  • Нет
Просмотреть