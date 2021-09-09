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четверг, 09 сентября 2021 12:50

Пьяный экс-прокурор убил мать троих детей и пытался скрыться
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На Ровенщине пьяный 38-летний водитель Nissan Rogue сбил насмерть 35-летнюю водитель скутера Honda. Водителем внедорожника оказался бывший прокурор Иван Скобух
Фото: rv.npu.gov.ua
На Ровенщине пьяный 38-летний водитель Nissan Rogue сбил насмерть 35-летнюю водитель скутера Honda. Водителем внедорожника оказался бывший прокурор Иван Скобух
На Ровенщине пьяный 38-летний водитель Nissan Rogue сбил насмерть 35-летнюю водитель скутера Honda. Водителем внедорожника оказался бывший прокурор Иван Скобух
На Ровенщине пьяный 38-летний водитель Nissan Rogue сбил насмерть 35-летнюю водитель скутера Honda. Водителем внедорожника оказался бывший прокурор Иван Скобух
На Ровенщине пьяный 38-летний водитель Nissan Rogue сбил насмерть 35-летнюю водитель скутера Honda. Водителем внедорожника оказался бывший прокурор Иван Скобух

8 сентября около 23:45 вблизи села Немовичи на Ровенщине 38-летний водитель Nissan Rogue сбил 35-летнюю водителя скутера Honda.

От полученных травм женщина погибла на месте. Водитель внедорожника был пьян. С места ДТП пытался скрыться, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Водитель внедорожника не выбрал безопасную скорость, не придерживался дистанции и столкнулся со скутером, который двигался в попутном направлении. После совершенного водитель не остановился и пытался скрыться. Свидетелями ДТП стали патрульные. Они задержали мужчину через несколько минут после преследования. Во время общения обнаружили, что водитель имеет признаки алкогольного опьянения. Но от прохождения освидетельствования он отказался", - рассказали полицейские.

Следователи открыли уголовное производство. За содеянное водителю грозит до 10 лет тюрьмы.

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Водителем внедорожника оказался экс-прокурор Иван Скобух из Ровно, по данным источников Gazeta.ua.

О нем известно, что в органах прокуратуры работал с 2006 года, в частности был на следственно-прокурорских должностях в прокуратурах Рокитнивского, Сарненского районов, Ровенской межрайонной природоохранной прокуратуре. С 2015-го работал следователем прокуратуры Ровенской области. С 2018-го занимается адвокатской деятельностью.

Погибшая женщина - жительница Немович. Ехала с работы из гостиницы "Варшавская" в областном центре. Была одета в куртку со светоотражающими элементами. Сиротами остались трое детей.

В Харькове на Салтовском шоссе пьяный бывший прокурор 36-летний Максим Марченко на BMW протаранил ЗАЗ-1105. С места ДТП экс-прокурору помогали бежать неизвестные на автомобиле Mercedes VITO. Задержали его на следующий день. В ЗАЗ ехали братья - 40-летний Андрей и 43-летний Сергей Шатохины. Умерли в больнице №4 города Харькова.

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