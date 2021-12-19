 
Ексклюзивы
1/5
Зеленским жестко психологически манипулируют
Зеленским жестко психологически манипулируют
3 Просмотров: 1638
"Зеленский кричал, что сделает все лучше. Но стал, как все" - как в Киеве зажигали главную елку страны
"Зеленский кричал, что сделает все лучше. Но стал, как все" - как в Киеве зажигали главную елку страны
Просмотров: 3538
Людоед и Белый лебедь, который "ударил" министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
Людоед и Белый лебедь, который "ударил" министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
Просмотров: 6525
В Киеве зажгли главную елку страны: яркие фото и видео
В Киеве зажгли главную елку страны: яркие фото и видео
Просмотров: 2358
ВСУ захватили позиции боевиков на Светлодарской дуге: как это было, впоминают участники боя
ВСУ захватили позиции боевиков на Светлодарской дуге: как это было, впоминают участники боя
Просмотров: 1089
Португальскую вишневку наливают в шоколадные бокалы
Португальскую вишневку наливают в шоколадные бокалы
Просмотров: 486
Зеленская сходила в супермаркет, Тимошенко играла на барабанах, Гончарук вернулся из Калифорнии – неделя политиков в фото
Зеленская сходила в супермаркет, Тимошенко играла на барабанах, Гончарук вернулся из Калифорнии – неделя политиков в фото
Просмотров: 3015
Во Львове открыли новогоднюю елку: яркие фото
Во Львове открыли новогоднюю елку: яркие фото
Просмотров: 1323
ОАСК выполняет все прихоти Банковой – политолог об Устинове во главе "Голоса"
ОАСК выполняет все прихоти Банковой – политолог об Устинове во главе "Голоса"
Просмотров: 315
"Джон корчился от боли под хохот зрителей": 10 трагических случаев на съемках фильмов и программ
"Джон корчился от боли под хохот зрителей": 10 трагических случаев на съемках фильмов и программ
Просмотров: 909
Фото
Все фото
4
5
4
7
4
Депутат горсовета насмерть сбил велосипедиста и пытался скрыться
Депутат горсовета насмерть сбил велосипедиста и пытался скрыться
&quot;Господи, я еще такого не видел&quot;: в Украине выпал черный снег
"Господи, я еще такого не видел": в Украине выпал черный снег
На родине Зеленского чиновники разворовали более 27 млрд грн
На родине Зеленского чиновники разворовали более 27 млрд грн
Западные области засыпает снегом
Западные области засыпает снегом
Оползень заблокировал дорогу на Прикарпатье
Оползень заблокировал дорогу на Прикарпатье
Видео
Все видео
Стелили асфальт прямо в лужи: подрядчикам Херсона придумали наказание
Стелили асфальт прямо в лужи: подрядчикам Херсона придумали наказание
В Луцке женщина вылезает через окно, чтобы не "встретиться" с сатаной
В Луцке женщина вылезает через окно, чтобы не "встретиться" с сатаной
Не пустили на экскурсию: обиженный мужчина "взрывно" отомстил ТЭС
Не пустили на экскурсию: обиженный мужчина "взрывно" отомстил ТЭС
Притворялся пассажиром: пьяный маршрутщик прятался от полиции на заднем сиденье
Притворялся пассажиром: пьяный маршрутщик прятался от полиции на заднем сиденье
Кислорода в Covid-больницах Николаева хватит на двое суток
Кислорода в Covid-больницах Николаева хватит на двое суток
Интервью
1/5
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Просмотров: 324
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
Просмотров: 2439
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Просмотров: 2142
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3654
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 6363
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
17 декабря 2021
Просмотров: 423
Редакційне завдання
Місяць тому, коли європейська преса тільки почала обговорювати питання повномасштабного вторгнення росіян в Україну, до мене звернувся редактор ...
воскресенье, 19 декабря 2021 14:47

Депутат горсовета насмерть сбил велосипедиста и пытался скрыться
4

  Комментировать

На Черниговщине депутат городского совета сбил велосипедиста и пытался скрыться, но съехал в кювет.

Авария произошла 18 декабря около 20:00 в Бахмаче, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россиянка пыталась въехать в Украину на похищенной в Германии машине

Водитель легкового автомобиля сбил велосипедиста. Водитель пытался скрыться с места событий, но автомобиль съехал в кювет.

Пострадавший велосипедист скончался по дороге в больницу.

Водителем легкового автомобиля оказался депутат городского совета.

Авария в Бахмаче
Фото: Национальная полиция
Авария в Бахмаче
Авария в Бахмаче
Авария в Бахмаче

В Кривом Роге пьяный прокурор снес остановку.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Депутат горсовета насмерть сбил велосипедиста и пытался скрыться». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
декабря

Закончилось самое длинное сражение войны

Самое читаемое
Контракт с &quot;Эвертоном&quot; сорвался? Миколенко вернулся в Киев
Контракт с "Эвертоном" сорвался? Миколенко вернулся в Киев Просмотров: 19638
Кому сегодня нельзя мыть голову и какая примета предвещает лютые морозы
Кому сегодня нельзя мыть голову и какая примета предвещает лютые морозы Просмотров: 11349
Как получить 1000 грн за вакцинацию
Как получить 1000 грн за вакцинацию
 Просмотров: 11313
Смертельная авария с Infiniti в Харькове: адвокаты заявили о новых преступлениях 16-летнего водителя
Смертельная авария с Infiniti в Харькове: адвокаты заявили о новых преступлениях 16-летнего водителя Просмотров: 6930
Людоед и Белый лебедь, который &quot;ударил&quot; министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
Людоед и Белый лебедь, который "ударил" министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
34
 Просмотров: 6525
Другие регионы
"Господи, я еще такого не видел": в Украине выпал черный снег
"Господи, я еще такого не видел": в Украине выпал черный снег
5
 Просмотров: 1458
По региону Украины пронеслось землетрясение
По региону Украины пронеслось землетрясение Просмотров: 441
На родине Зеленского чиновники разворовали более 27 млрд грн
На родине Зеленского чиновники разворовали более 27 млрд грн
4
 Просмотров: 675
В лесополосе нашли труп военного
В лесополосе нашли труп военного Просмотров: 1377
Села в четырех областях остались без света
Села в четырех областях остались без света Просмотров: 153
Больше всего комментируют
3
Зеленским жестко психологически манипулируют
3
Депутатке Геращенко заблокировали страницу в Facebook. Она связывает это с атакой ботов с Банковой
2
В России заявили, что готовы к переговорам про "гарантии безопасности" только с США
1
Показали копа, который остановил Гогилашвили – сети аплодируют
1
Зеленский подписал закон о новых налогах в ИТ-индустрии
Голосов: 436
Голосование Поддерживаете идею введения Украиной визового режима для граждан РФ?
  • Да
  • Нет
Просмотреть