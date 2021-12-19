Депутат горсовета насмерть сбил велосипедиста и пытался скрыться

На Черниговщине депутат городского совета сбил велосипедиста и пытался скрыться, но съехал в кювет.

Авария произошла 18 декабря около 20:00 в Бахмаче, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

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Водитель легкового автомобиля сбил велосипедиста. Водитель пытался скрыться с места событий, но автомобиль съехал в кювет.

Пострадавший велосипедист скончался по дороге в больницу.

Водителем легкового автомобиля оказался депутат городского совета.

Фото: Национальная полиция

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