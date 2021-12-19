Россиянка пыталась въехать в Украину на похищенной в Германии машине

Авто передали сотрудникам полиции. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Гражданка России пыталась пересечь границу Украины на машине, которую угнали в Германии.

Событие произошло вчера, 18 декабря, сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы в Facebook.

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"Автомобиль Toyota C-HR 2016 года выпуска был угнан в Германии. На этом авто 38-летняя россиянка пересекла границу через пограничный пункт "Берегшурань" в Венгрии и доехала до КПП "Лужанка" с украинской стороны. Во время пограничного контроля на транспортное средство сработала база данных Интерпола", - говорится в сообщении.

Об этом событии служащие сообщили сотрудникам Укрбюро Интерпола. Автомобиль, на котором приехала россиянка, изъяли и передали полицейским.

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